Tirage Ligue des champions 2019-20 en direct streaming

Deux sur trois. Dans le contexte du foot français sur la scène européenne, le ratio est plutôt bon. Meilleur que ceux engagés dans l’inférieure Ligue Europa, tous sont passés à la trappe. Ici, restent le PSG et l’OL, toutefois promis à des fortunes diverses, au terme du Tirage Ligue des champions 2019-20 en direct streaming à suivre sur plusieurs supports différents, ce lundi à partir de midi. Il sera effectué en direct depuis le siège de l’UEFA, à Nyon.

Premier de son groupe, le Paris Saint-Germain est en ballotage bien plus favorable. Il risque néanmoins de se voir attribuer les Spurs de Tottenham, finaliste de la dernière édition. Ou l’Atlético Madrid, de Diego Simeone. Au « mieux », il peut espérer l’Atalanta, pour qui cette Ligue des champions est une première, qui se poursuit comme dans un rêve, avec la qualification aux huitièmes du tournoi.

Le PSG en ballotage plus favorable que l’OL

Pour l’Olympique Lyonnais, cela sera plus compliqué. Valence est peut-être l’adversaire le plus simple, dans la liste des possibles. Seulement c’est aussi l’adversaire le moins probable, d’après les statistiques précédents le tirage au sort. Il y a sinon le risque d’affronter Liverpool, champion d’Europe en titre. C’est, en pourcentage, l’adversaire que le club de Jean-Michel Aulas a le plus de chances d’affronter. Lyon disputera le match aller à domicile, le PSG aura lui l’avantage, de recevoir au Parc, au retour. Les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2019-20 se dérouleront 18-19 et 25-26 février pour les matches aller, puis les 28-29 avril et 5 et 6 mai, les retours.