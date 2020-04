720€ pour un maillot de Ben Yedder, le double celui de Mendy

Des maillots à 720 ou 1 500 euros c’est cher payée la tenue. En d’autres circonstances sûrement, mais pas ici et pour une double raison. D’abord ce sont des authentiques, portés cette saison 2019-20 avec l’AS Monaco pour Wissam Ben Yedder et Manchester City, en ce qui concerne Benjamin Mendy. Ils sont de surcroît signés par les deux joueurs. Et puis c’est surtout un moyen de soutenir la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, qui en manque face à la crise du Covid-19.

Les sportifs adidas se mobilisent face au Covid-19

Ainsi dit, les prix se justifient, c’est un appel aux dons et à la solidarité qui est lancé à travers la campagne, « Athlètes et solidaires » soutenues par adidas qui a mobilisé ses ambassadeurs. De partout, qu’ils viennent du football, du rugby, du basket, du surf, du cyclisme… Tous proposent un objet qui leur appartient pour le vendre aux enchères sur la toile, sur l’espace Drouot. Dans le foot, outre les maillots de Ben Yedder et de Mendy, il y a celui de Benjamin Pavard au Bayern Munich et des crampons de Presnel Kimpembé.

Plus de 7 000€ pour un dossard de Martin Fourcade

A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, plus de 25 000 euros ont été récoltés, dont plus de 7000 pour un dossard ayant appartenu à Martin Fourcade, qui vient tout juste de mettre un terme à une carrière exceptionnelle de biathlète.