A Liverpool, la bière est la moins chère de la Premier League

Les Reds de Liverpool sont vraiment les plus forts en Premier League. Sportivement, ils écrasent leur championnat, avec vingt-deux longueurs d’avance sur Manchester City qui suit. Et pour les spectateurs, la direction du club pratique des tarifs, parmi les moins chers du football élite. Sur la bière, principalement étant ce qu’il y a de plus consommés dans tous les stades du Royaume-Uni.

Moins de 4£ pour boire une mousse à Anfield

A Liverpool, tel que l’a relevé le site Give Me Sport, elle est vendue 3, 9 livres (4,5 €) à Anfield, c’est le seul stade où elle est à moins de 4 livres. Alors qu’elle grimpe à 5,3 livres (6,2 €) dans les enceintes londoniennes, d’Arsenal, de Chelsea ou de West Ham. Au plus large, sur d’autres produits proposés aux fans de chaque club, les Reds sont souvent bien placés niveau prix.

A contrario, les stades de la capitale tapent le plus fort. C’est aussi là, et principalement à l’Emirates des Gunners d’Arsenal que les billets et/ou les abonnements sont les plus chers du pays.