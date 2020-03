Stade Rennais : + 10% de spectateurs au Roazhon Park cette saison

C’est un chiffre avantageux, tant que l’épidémie de Coronavirus ne vient pas tout chambouler. Il n’est pas dit, dans le contexte actuel, que le Stade Rennais puisse achever sa saison en disputant tous les matches à domicile restant, devant ses soutiens inconditionnels. Et les nouveaux. Ils sont en effet plus nombreux cette saison 2019-20 à se presser dans les tribunes du Roazhon Park. Selon nos observations un peu plus de 10% de plus entre l’affluence finale du club breton, au terme de la saison 2018-19 dernière, et l’exercice en cours, après 28 journée de Ligue 1.

Une affluence augmentée de 10% et un taux de remplissage à près de 90%

Traduit par les chiffres, il y a 26 048 spectateurs par rencontre contre 23 675 la saison dernière. A plus longue échelle, l’affluence est presque 30% supérieure sur la saison 2014-2015, où ils n’étaient « que » 20 129 en moyenne dans ce qui s’appelait encore à cette époque, le stade de la route de Lorient. En 2019-20, le taux de remplissage flirte avec les 89%, pour une capacité commerciale de l’enceinte rennaise donnée par la Ligue nationale à 29 194 au maximum.

Il y avait encore foule ce dimanche pour voir le Stade Rennais écraser le MHSC

C’est la première fois que le Stade Rennais réuni autant de soutiens sur une même saison. Ce dimanche face à Montpellier (victoire 5-0) ils étaient près de 25 000 en dépit du contexte et des recommandations visant tout un chacun à rester autant que possible chez lui. Après OM – Amiens, Lille – Lyon et dans des proportions proches de Saint-Etienne – Bordeaux, Rennes – Montpellier a été l’une des affiches les plus suivies de la journée de Ligue 1.