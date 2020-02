All Star Game NBA 2020: Team LeBron ou Giannis, lequel a les plus gros salaires ?

C’est cette nuit, aux environs de 2h00 du matin en France, que se déroule le temps fort du week-end All Star Game NBA 2020 ; cette année organisé à Chicago et de ses Bulls. Lesquels ne seront pas représentés sur le parquet du United Center, pour la troisième fois où la ville qui a vu briller Michael Jordan est l’hôte de l’événement. Cette saison, le team LeBron fait face au team Giannis. Avec une charge émotionnelle en plus, une poignée de jours seulement après la disparition brutale, de Kobe Bryant, sa fille et sept autres personnes avec eux.

Le team Lebron domine le team Giannis sur les salaires

Les deux équipes qui s’affrontent opposent certains des joueurs les mieux payés du monde du basket. Mais c’est à l’ouest, qu’à l’addition de la saison 2020 les revenus sont supérieurs. C’est qu’entre Russell Westbrook, Chris Paul, James Harden et LeBron James, ils sont quatre parmi les 10 joueurs les mieux rémunérés de la Ligue nord-américaine. Contre le seul Kyle Lowry, neuvième dans le camp d’en face. Il ne manque que Stephen Curry, qui domine la hiérarchie des salaires du championnat. Le meneur des Warriors est blessé. Ses dauphins, Westbrook et Chris Paul sont là.

Westbrook et Chris Paul sont les 2es et 3es joueurs les mieux payés de la saison

En moyenne du côté du team LeBron, un joueur gagne 24 451 506 dollars (22,6 M€), non loin de la saison d’Anthony Davis aux Lakers ou de Nikola Jokic chez les Nuggets. La moyenne est forcément plus basse dans le collectif du Grec Giannis Antetokounmpo. Très exactement de 19 247 472 dollars (17,8 M€).

Tous les salaires des joueurs du All Star Game NBA 2020

Team LeBron :

Lebron James (Lakers de Los Angeles) = 37 436 858 $

Anthony Davis (Lakers de Los Angeles) = 27 093 019 $

Luka Doncic (Mavericks de Dallas) = 7 683 360 $

James Harden (Rockets de Houston) = 38 199 000 $

Kawhi Leonard (Clippers de Los Angeles) = 32 742 000 $

Nikola Jokic (Nuggets de Denver) = 27 504 630 $

Damian Lillard (Trail Blazers de Portland) = 29 802 321 $

Chris Paul (Thunder d’Oklahoma City) = 38 506 482 $

Domantas Sabonis (Pacers de l’Indiana) = 3 529 554 $

Ben Simmons (76ers de Philadelphie) = 8 113 929 $

Jayson Tatum (Celtics de Boston) = 7 830 000 $

Russell Westbrook (Rockets de Houston) = 38 506 482 $

Total salaires team LeBron = 293 418 081 $

Team Giannis :

Giannis Antetokounmpo (Bucks de Milwaukee) = 25 842 697 $

Joel Embiid (76ers de Philadelphie) = 27 504 630 $

Pascal Siakam (Raptors de Toronto) = 2 351 838 $

Kemba Walker (Celtics de Boston) = 32 742 000 $

Trae Young (Hawks d’Atlanta) = 6 273 000 $

Bam Adebayo (Heat de Miami) = 3 454 080 $

Jimmy Butler (Heat de Miami) = 32 742 000 $

Rudy Gobert (Jazz de l’Utah) = 25 258 427 $

Brandon Ingram (Pelicans de La Nouvelle-Orléans) = 7 265 485 $

Kyle Lowry (Raptors de Toronto) = 33 296 296 $

Khris Middleton (Bucks de Milwaukee) = 30 603 448 $

Donovan Mitchell (Jazz de l’Utah) = 3 635 760 $

Total salaires team Giannis = 230 969 661 $