Angers SCO – FC Nantes : Pour qui le derby selon les bookmakers ?

C’était un événement, le 21 décembre dernier à La Beaujoire où, pour une première fois en près d’un demi-siècle, le SCO Angers s’est imposé (2-1) au détriment du FC Nantes. Deux mois et demi plus tard, les deux voisins se retrouvent pour un derby toujours haut en couleur et attendu disputé, puisque les deux équipes sont proches en points et au classement : 37 pour Nantes 11e et 36 à Angers, 13e.

Vers un partage des points entre le SCO Angers et le FC Nantes ?

Pas besoin d’aller chercher plus loin l’issue finale des débats, dans l’analyse des bookmakers de France. Si le SCO est favori chez lui et donné vainqueur à la cote moyenne de 2,36 (pour un match nul à 3,09 et la victoire nantaise à 3,42), la logique du résultat final tend plutôt vers un partage des points, sur le score de un but partout. Ce scénario paie 5 fois la mise initiale. C’est toutefois en balance avec un succès étriqué d’Angers, 1-0, à la moyenne de 5,53.

Des buteurs patentés des deux clubs sur le banc au coup d’envoi

Et qui pour conclure les actions et déflorer le tableau d’affichage ? Rachid Alioui, en numéro. L’attaquant angevin est crédité d’une cote de but à 3,05, mais selon les indiscrétions de L’Equipe, il ne devrait pas commencer le match, dans le costume d’un titulaire. Si ce n’est lui, alors ce devrait être Stephane Bahoken, à 3,35. Et dans le camp nantais d’en face, Moses Simon à 4,2 ou Renaud Emond à 4 ; mais ce dernier de retour de blessure pourrait débuter la rencontre sur le banc des remplaçants. Le derby SCO Angers – FC Nantes est programmé ce samedi soir à 20h00, dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1.