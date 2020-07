AS Monaco : Combien ça peut coûter de licencier Robert Moreno ?

« L’AS Monaco annonce avoir lancé une procédure conduisant au départ de Robert Moreno. L’entraîneur espagnol en a été informé samedi lors d’un entretien préalable. » C’est ainsi, précédent quelques mots du président Oleg Petrov, que l’AS Monaco a officialisé sa volonté de se séparer de l’entraîneur Roberto Moreno et de son staff. Le technicien espagnol est arrivé à Monaco au commencement de cette année 2020, il a disputé 13 matches, pour cinq victoire, autant de défaites et trois nuls.

Plus de 6,7 M€ pour compenser les deux saisons restantes à Moreno

Il lui restait deux ans du contrat signé jusqu’en 2022, que l’AS Monaco devra possiblement compenser financièrement, pour solder le compte. A Robert Moreno, elle versait un salaire estimé à 3,36 millions d’euros bruts la saison, sans les bonus complémentaires. Il était la saison 2020-21 dernière, le troisième coach le mieux payé du championnat selon L’Equipe, avec Paulo Sousa à Bordeaux, et derrière Villas-Boas (OM) et Tuchel (PSG). Sur deux ans, c’est l’équivalent de plus de 6,7 millions qui pourraient lui être payés.

Après Jardim, les licenciements coûtent cher à l’AS Monaco

Cela, après que Leonardo Jardim avant lui, aient été remercié à deux reprises, avec une première indemnité donnée à 8 millions d’euros, puis une seconde, à 5 millions. Pour le remplacer, il se murmure que Niko Kovas tiendrait la corde ; au Bayern Munich, le technicien croate avoisinait les 5 millions d’euros la saison. Il s’agira cette fois pour le club princier, de ne pas se tromper.