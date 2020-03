AS Monaco – Combien vaut Aleksandr Golovin sur le mercato ?

Invité à s’exprimer sur le futur de son homologue russe, il y a un mois dans les colonnes du quotidien Sport-Express, Vadim Vasilyev disait : « C’est du 50-50 », pour ce qui concerne la poursuite de l’attaquant Aleksandr Golovin, dans le projet de l’AS Monaco. L’espoir du football russe est, à 23 ans, à l’âge de la confirmation et sur le rocher princier, il n’est plus au stade de l’acclimatation, à bientôt le terme de sa deuxième saison au club.

Du « 50-50 » pour qu’Aleksandr Golovin soit encore à l’AS Monaco la saison prochaine

L’AS Monaco a payé 30 millions d’euros l’indemnité de son transfert au CSKA Moscou, en 2018. Au sortir d’un Mondial qui l’avait vu briller chez lui, en Russie. Aleksandr Golovin est arrivé auréolé d’une flatteuse réputation et dans le costume d’un futur « tsar », dans la droite lignée de son prédécesseur Kylian Mbappé. Deux ans plus tard, le constat est plus nuancé, la valorisation du meneur de jeu sur le mercato est demeurée à l’identique ou proche. C’est-à-dire 25 millions d’euros, en baisse légère du côté de Transfermarkt et une dizaine de millions de plus, pour l’Observatoire du football.

Le meneur de jeu russe a signé un contrat de cinq ans au club princier

Cela, pour compenser les trois ans de contrat qu’il reste au joueur, jusqu’au 30 juin 2023 au soir. Cela ne veut pas dire que Monaco cédera à ce prix pour un joueur sur lequel le club a des espoirs. Et qui est convoité, notamment du côté de la Premier League anglaise. Aleksandr Golovin gagne près de 2,7 millions d’euros sans les variables, pour porter le projet de l’AS Monaco. Cette saison 2019-20 de Ligue 1, il a disputé 24 matches, délivré trois passes décisives et inscrits trois buts.