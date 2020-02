AS Monaco – Combien vaut Islam Slimani sur le mercato ?

Il vit une saison à l’image de son club, faite de fulgurances et de creux, comme la période qu’il vient de traverser, à l’écart d’abord des plans de Robert Moreno à l’AS Monaco, avant que le technicien espagnol ne le rappelle à ses bons souvenirs. Islam Slimani n’appartient pas au club princier, il est prêté une saison par Leicester City qui l’a recruté en 2016, pour une trentaine de millions d’euros, hors bonus.

L’AS Monaco a une option d’achat pour recruter Islam Slimani

A 31 ans, après avoir bourlingué en prêts à Newcastle, puis au Fenerbahçe et désormais à Monaco, l’attaquant axial, international algérien en 68 occasions a forcément perdu de sa valeur. Mais sous le maillot de l’ASM, il se (re)bonifie grâce à la paire efficace qu’il forme devant, avec Wissam Ben Yedder. Buteur neuf fois en Ligue 1, il a aussi délivré 8 passes décisives ; il est à cet effet l’un des plus performants à ce niveau, en championnat de France. Estimé par Transfermarkt, il vaut 8 millions d’euros sur le mercato, ou la moitié seulement (de 2 à 4 M€) du côté du Centre international d’études sur le sport. Dans les faits, l’AS Monaco dispose d’une option d’achat pour l’embaucher définitivement à l’issue du prêt. Elle serait fixée à 10 millions d’euros.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec Leicester City

Slimani n’est donc provisoirement que de passage à Monaco. Car c’est à Leicester City qu’il a son contrat, depuis son arrivée au club en 2016 et jusqu’au 30 juin de la saison 2020-21 prochaine. Il gagne avec les Foxes un salaire donné proche de 380 000 euros bruts mensuels. Selon L’Equipe, Monaco le prend intégralement en charge, pour couvrir sa saison. Outre la France, la Turquie et le plus longtemps en Premier League anglaise, Islam Slimani a aussi évolué au Sporting, au Portugal ainsi qu’en Algérie où il a fait ses débuts chez les « ‘grands ».