AS Monaco – Combien vaut Wissam Ben Yedder sur le mercato ?

Tout ne fonctionne pas efficacement cette saison à l’AS Monaco, si ce n’est lui, à ranger dans la catégorie des satisfactions. Le retour en Ligue 1 de Wissam Ben Yedder est une excellent chose pour le football français. Celui qui s’était exilé depuis trois ans à Séville, en Espagne, a rejoint le club princier l’été dernier. Cet exercice 2019-20 l’expérimenté attaquant a déjà inscrit seize buts en vingt-deux rencontres. Une efficacité redoutable qui lui vaut naturellement de se valoriser, sur le marché des transferts.

Monaco a payé 40 M€ pour le recruter, il en vaudrait au moins 10 de plus

Pour le recruter, l’AS Monaco a accepté de verser 40 millions d’euros d’indemnités au FC Séville. Il est arrivé sur la fin du mercato, le 14 août. Trois ans plus tôt, il quittait Toulouse pour l’Andalousie et un transfert à 9,5 millions d’euros, sans les bonus. C’est avec Séville qu’il a connu le bonheur de porter le maillot de l’équipe de France. C’était en mars 2018, il a depuis été sélectionné à huit reprises. Son petit gabarit est une spécificité dans le football. Un avantage pour certains que sa vélocité et son adresse balle au pied, un défaut pour d’autres, chantres du jeu plus athlétique. Le fait est, pour Ben Yedder qu’il tire cette saison son épingle du jeu, avec d’autant plus de mérite, que Monaco vit un championnat compliqué.

Wissam Ben Yedder a signé un contrat longue durée jusqu’en 2024

A mi-exercice passé, il s’est valorisé au-delà de l’indemnité payée. Pas du côté de Transfermarkt qui l’estime toujours proche de la quarantaine de millions d’euros. Mais pour l’Observatoire du football autant que le cabinet KPMG, il est à une dizaine de millions de plus, non loin des 50 millions sur le marché. Cela, pour compenser les quatre saisons et demi contractuelles qu’il lui reste. Le joueur de 29 ans est monégasque jusqu’à la fin du mois de juin 2024. En contrepartie d’un salaire supérieur à tous ses camarades de vestiaire. Il avoisine les 8,5 millions d’euros bruts sans les primes. Il n’est pour lui pas prévu de parti cet été.