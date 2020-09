AS Monaco : Les notes des Monégasques sur FIFA 21

Les notes de l’AS Monaco sur FIFA 21 sont connues, et si aucun joueur ne faisait partie des cent meilleurs, on en trouve 8 dans les mille. Sorti d’une saison 2020-21 mitigée, l’effectif de Niko Kovac ne bénéficie pas particulièrement des faveurs du titre sur sa notation. Muni d’un seul joueur à plus de 80, le club de la principauté ne semble pas pouvoir rivaliser avec les cadors de Ligue 1, sur le jeu.

Deux joueurs de l’AS Monaco dans les 25 meilleurs de Ligue 1

Pour la deuxième édition de suite, Wissam Ben Yedder est le meilleur élément de l’AS Monaco. Avec une unité de plus que l’année dernière, il culmine à 84 de générale sur FIFA 21. Ces statistiques sont le reflet de son excellent saison sur le Rocher, récompensée par 18 buts, faisant de lui le co-meilleur buteur de la compétition en compagnie de Kylian Mbappé. Derrière lui, Benjamin Lecomte est évalué à 80. Suffisant pour le faire rentrer dans le top 25 de la Ligue 1, de laquelle il est le 7ème meilleur gardien seulement.

Un collectif en chute sur FIFA 21

Sur l’opus précédent, l’AS Monaco arborait une équipe séduisante avec neuf joueurs notés à 80 ou plus. C’est six de plus que cette année, où l’équipe fait moins peur. La faute au ménage effectué par le club au sein de l’effectif, causant les départs de Glik, Subasic, et Naldo, entre autres. Mais même parmi les restants, les notes chutent. A l’image de Ruben Aguilar, qui perd 1 unité et se retrouve à 78 de générale, ou encore Benjamin Lecomte et Gelson Martins, qui voient tous deux leur note passer de 82 à 80.

Toutes les notes de l’AS Monaco sur FIFA 21

Wissam Ben Yedder = 84

Benjamin Lecomte = 80

Gelson Martins = 80

Alexandr Golovin = 79

Nacer Chadli = 78

Djibril Sidibé = 78

Ruben Aguilar = 78

Stevan Jovetic = 77