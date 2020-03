AS Monaco – Les salaires des joueurs monégasques cette saison 2019-20

Après le PSG, non loin de l’OL et de l’OM, l’AS Monaco revendique la masse salariale la plus fournie du championnat de France de Ligue 1. Cette saison 2019-20, elle avoisine les 150 millions d’euros, avec non plus Radamel Falcao parti en Turquie, pour dominer le vestiaire, mais celui qui lui a succédé à la pointe de l’attaque, l’international français Wissam Ben Yedder. Ce dernier a refusé une offre financière bien supérieure de la Chine, pour revenir en Ligue 1 et s’inscrire dans le projet monégasque.

Wissam Ben Yedder nouveau joueur le mieux payé à l’AS Monaco

Ben Yedder avoisine un salaire de 8,46 millions d’euros bruts, pour couvrir l’exercice. Cela ne le concerne pas en tant que ressortissant français, mais à l’AS Monaco, la fiscalité diffère du reste du plateau. En Principauté, les joueurs étrangers sont exonérés de l’impôt sur le revenu, sur la fortune, ou de taxe foncière. Dans ce cas, le salaire brut équivaut peu ou prou au net. Cette spécificité en Ligue 1 vaut forcément quelques inimités, l’ASM s’est donc engagée à « Franciser » son effectif et à ce titre, elle a recruté plus national cette saison (Ben Yedder, Lecomte, Aguilar, Fofana, Bakayoko Tchouaméni…).

Un salaire moyen proche de 220 000 € bruts mensuels

En moyenne cette saison, le salaire des joueurs de l’AS Monaco approche les 220 000 euros bruts. C’est-à-dire l’équivalence de ce que gagne le milieu de terrain Adrien Silva, prêté par Leicester c’est le club du rocher qui prend en charge l’intégralité de ses émoluments de la saison. C’est le cas également de son coéquipier Islam Slimani ou avec Tiemoué Bakayoko, que Chelsea a laissé à la disposition de son ancien.

L’AS Monaco a l’un des effectifs les plus fournis du foot français

Les salaires à découvrir dans le tableau en page suivante sont exprimés en brut, à la saison et sans les bonus à la performance. Les chiffres sont du journal L’Equipe et nos informations, à Sportune. L’AS Monaco a l’un des collectifs les plus fournis de France, cet été certains éléments devraient plier bagage pour ceux qui arrivent en fin de prêt ou de contrat. Ils sont plusieurs dans ce dernier cas : Danijel Subasic, Jemerson, Diego Benaglio ou Moussa Sylla.

Les salaires des joueurs de l’AS Monaco cette saison 2019-20

Joueur Salaire en 2020 Echéance du contrat Benjamin Lecomte 1,8 M€ 2024 Danijel Subasic 2,28 M€ 2020 Benoît Badiashile – 2024