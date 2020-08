AS Monaco : Que vaut le 11 type de la saison 2020-21 sur le mercato ?

Un collectif riche, sur sa valeur d’ensemble et par le nombre de joueurs qui le composent. L’AS Monaco est le club le plus fourni en Ligue 1, ils sont encore près d’une quarantaine, à quelques jours du début de la saison 2020-21. Mais sur le terrain vert, le 11 type du moment ne diffère pas beaucoup sur les joueurs, de celui de la saison dernière. S’y glisse l’ancien défenseur rémois, Axel Disasi, pour seule tête nouvelle, pour l’exercice à venir.

Un 11 type valorisé à près de 180 M€

Ce collectif est d’après L’Equipe, le 11 type de la saison monégasque. Selon nos observations, il approche les 180 millions d’euros au cumul des 11 joueurs et il est à ce titre, l’un des plus valorisés du championnat de France. En moyenne, un joueur dépasse les 15 millions d’euros estimés, comme la cote du moment de Youssouf Fofana, au milieu, dans l’axe.

Ben Yedder, le Monsieur plus de l’AS Monaco

Avec Wissam Ben Yedder, l’AS Monaco a sous contrat, l’un des dix joueurs à la plus forte valorisation sur le mercato, dans la liste des 500 et plus, qui évoluent en Ligue 1. L’attaquant international français approche les 40 millions d’euros. Il sera le leader technique et moral du nouveau coach Niko Kovac, qui va en faire son capitaine. Aux extrêmes, Ben Yedder est le plus cher, et Jovetic sur l’aile droite, celui qui justifie de la cote la plus faible. Ce 11 type de l’AS Monaco 2020-21 peut-encore évoluer, car depuis ce samedi 15 août, le mercato a repris en France, jusqu’au début du mois d’octobre.

Des mouvements encore à prévoir avec la reprise du mercato

Outre de possibles, sinon probables, arrivées en plus, des départs sont également à l’étude. Il se dit à propos de ce collectif ci-dessous, que Ruben Aguilar, pourrait quitter le Rocher pour revenir à Montpellier. L’idée est incertaine, mais dans l’Hérault, on s’autorise à y croire pour le plaisir, même s’il n’en est rien au bout.

Le onze type de l’AS Monaco 2020-21 sur le mercato