AS Monaco : Un budget en légère baisse cette saison 2020-21

La crise sanitaire et de résultats pour l’AS Monaco, la saison dernière, n’est pas sans quelques conséquences sur les finances du club. A la faveur de la nouvelle donne audiovisuelle, le club princier conserve son standing, cet exercice 2020-21. Mais le budget prévisionnel indiqué ce vendredi par le journal L’Equipe est en légère baisse de cinq millions d’euros et un peu plus de 2%, d’un exercice à un autre.

Un budget en baisse de 2% environ pour l’AS Monaco

Il passe de 220 à 215 millions d’euros, mais il peut encore évoluer tant que le mercato n’est pas achevé, sachant que Monaco veut jouer un rôle sur le marché des transferts, avec son nouveau directeur sportif, Paul Mitchell. Ce budget laissera l’ASM sur le podium de la Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain (à 700 M€ ou plus) et l’OL (aux environs de 300 M€), pour les deux plus fournis du championnat de France.

Une instabilité sportive et de la gouvernance à l’origine de saisons plus difficiles

Ces deux dernières saisons, Monaco a changé pas mal de choses, des visages qui encadrent le club à certains sponsors, dont l’équipementier Kappa qui habille les joueurs depuis l’exercice dernier, en remplacement de Nike. Cette nouvelle stratégie commerciale et sportive (sur le front du mercato) vise à réinstaller le club sur le podium du championnat de France, ou à la lutte non loin, après des saisons manquées (17e en 2019, puis 8e en 2020). Depuis sont titre en 2017, le club a changé de vice-président, de directeur sportif, plusieurs fois d’entraîneur et de pas mal de joueurs. Cette instabilité a été à l’origine de la perte de compétitivité du collectif professionnel. L’ASM ouvre un nouveau cycle.