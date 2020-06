ASSE – Ça coûte combien de recruter Jérôme Prior (VAFC) ?

Avec tous les mouvements de gardiens de buts qui se préparent en Ligue 1 (Saint-Etienne, Nîmes, Montpellier, Angers, pour ne citer qu’un planchent sur la question des potiers), un boulevard qui mène jusqu’à l’élite s’offre peut-être à Jérôme Prior. A nouveau pour lui qui, à 24 ans, est parti se relancer en Ligue 2 à Valenciennes, après avoir quitté un peu prématurément les Girondins de Bordeaux qui l’ont formé. Selon plusieurs médias dont la Voix du Nord, l’ASSE l’aurait à la bonne, pour remplacer Stéphane Ruffier sur qui ne compte plus son coach, Claude Puel.

Prior pour remplacer Ruffier à l’ASSE ?

Parti libre dans le Nord, après résiliation de son contrat avec le club au scapulaire, Prior n’a rien coûté au VAFC, qui tirera les bénéfices financiers de la bonne saison du joueur, sous le maillot valenciennois. Six mois avant son départ de Bordeaux, il était valorisé à près de 2 millions d’euros sur le marché des transferts. Il a même flirté avec les 3 millions d’euros, après des débuts encourageants avec les Girondins, mais en perdant sa place, puis en descendant d’une division à la rentrée dernière, sa cote a chuté à près aujourd’hui, du million d’euros estimé au mieux, et pour Transfermarkt, un peu en-deçà.

Il ne reste qu’un an de contrat au gardien de VAFC

Reste que le marché des gardiens est spécifique et on l’a dit plus haut, mouvant sur ce mercato, cela renforce la concurrence et hausse les enchères possibles à son sujet. Néanmoins il ne reste à Jérôme Prior qu’une saison contractuelle d’ici à l’échéance du sien, au 30 juin 2021. Son salaire n’est pas connu, si ce n’est qu’il n’est pas dans le top 20 des joueurs les mieux payés de la saison de Ligue 2, livré par France Football. Cela suppose qu’il est payé à moins de 20 000 euros bruts mensuels, soit plus de trois fois moins que la moyenne du vestiaire stéphanois.