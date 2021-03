ASSE : C’est quoi XF3 France derrière un projet de reprise du club ?

C’est ici, au au 8 Rue Charles Bacque à l’Isle-Jourdain, que siège XF3 France.

Ceux qui ont été conviés, font un même résumé de la conférence de presse, avec des morceaux choisis : « L’ambition est louable mais suscite aussi le scepticisme », écrit Le Progrès, tandis que France Bleu évoque, au sujet de l’homme qui porte le projet, des « propos confus ». Même l’ASSE est sortie de sa réserve pour dénoncer les manoeuvres opérées, dans un communiqué cinglant, publié ce mercredi sur la toile.

Un projet de reprise de l’ASSE porté par l’activité XF3 France

Depuis ce jour et la tenue d’une conférence de presse au pied levé, est fait état de la volonté de l’entrepreneur Jacques Pauly, de reprendre le club stéphanois. Ça n’est pas sa première tentative, mais plutôt que du passé et des 400 millions qui se seraient évaporés, notre attention se porte surtout sur XF3 France, qui serait caution derrière le projet. XF3 France, c’est quoi ? Une association crée au printemps 2019, dans la catégorie, « organisations professionnelles », centrée sur la « santé et action sociale ». Du « capitalisme social », tel que le décrit son fondateur, dans les colonnes du Progrès.

« Des actifs à 69 milliards », selon l’homme derrière le projet

Il ajoute surtout, tel que le rapporte le média BUT : « Ses actifs à la cotation aujourd’hui, c’est 69 milliards ». On ne saurait le vérifier. Mais un coup d’oeil sur l’adresse du siège ajoute de la confusion en plus, à celle évoquée par nos confrères. C’est que XF3 France est basée dans le Gers, au 8 Rue Charles Bacque, dans la paisible et coquette citée de l’Isle-Jourdain. Les apparences peuvent parfois être trompeuse, mais on peine à croire que cette charmante bâtisse que pointe Google Map à cette adresse, abrite des hommes et/ou des femmes qui lèvent autant d’argent.

𝙏𝙧𝙤𝙥, 𝙘’𝙚𝙨𝙩 𝙩𝙧𝙤𝙥 ! L’#ASSE déplore des tentatives de déstabilisation qui se succèdent au moment précis où le club est confronté à des enjeux économiques et sportifs majeurs. 📝 Le communiqué complet 👇 pic.twitter.com/BxDJaQmt6V — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 10, 2021

XF3 France, une jolie bicoque au coeur du Gers

D’après les informations de Kompass, l’association emploierait moins de 10 personnes et son objet relevé par Gralon le suivant : « Lancement, mise en oeuvre et responsabilité du « programme X3″ sur l’ensemble du territoire français ; possibilité d’agir en justice pour toute atteinte aux intérêts collectifs de ses membres ; acquisition par voie d’apport ou d’achat, prise à bail avec ou sans promesse de vente, propriété, administration, gestion, exploitation par bail, vente, location ou autrement de toutes opérations immobilières, mobilières et financières, se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. » Jacques Pauly, 77 ans, voudrait reprendre l’AS Saint-Etienne et introniser à ses côtés, Laurent Roussey, ancien joueur puis entraîneur du club stéphanois.