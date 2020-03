ASSE – Combien vaut Denis Bouanga sur le mercato ?

Si tout n’est pas rose chez les Verts cette saison, loin de là, lui tire son épingle du jeu dans le collectif de Claude Puel. Ce dimanche encore, c’est lui, l’ailier polyvalent Denis Bouanga, qui a offert l’égalisation à l’ASSE (1-1) contre les Girondins de Bordeaux permettant à son équipe, de ne pas sombrer au classement et dans la crise. Bouanga n’est qu’à sa première saison à Saint-Etienne, mais elle est sur la lancée de sa précédente à Nîmes, tout aussi réussie.

Denis Bouanga vaudrait de 10 à 35 M€ sur le mercato

Pour le recruter, le club forézien a investi 4,5 millions d’euros cet été, sous la forme de l’indemnité compensatoire au Nîmes Olympique. Un an plus tôt, il débarquait chez les Crocos depuis Lorient, pour la somme de 3 millions d’euros. Aujourd’hui sa cote de marchande explose. Au point que selon l’Observatoire du football, il vaut au moins dix fois plus, entre 30 et 40 millions d’euros. Même s’il reste des années de contrat à verser, l’estimation est haute, alors que du côté de Transfermarkt, il approche plutôt la dizaine de millions d’euros. Dans tous les cas Denis Bouanga se valorise, jusqu’à en devenir l’un des joueurs les plus bankable chez les Verts.

Un contrat signé jusqu’en 2023 avec l’ASSE

Le natif du Mans, 25 ans, s’est engagé sur un contrat de quatre saisons avec l’AS Saint-Etienne. Son bail l’engage jusqu’au 30 juin 2023. En contrepartie de quoi, il gagne près de 70 000 euros bruts mensuels, sans les bonus en plus. C’est un peu moins que le salaire moyen estimé cette saison 2019-20 dans le collectif de Claude Puel mais il a doublé ses émoluments en quittant Nîmes pour la préfecture de la Loire.