ASSE – Combien vaut Miguel Trauco sur le mercato ?

Il a exprimé, sion des envies d’ailleurs, des signes d’ambition en disant dans un journal péruvien : « Je souhaite participer à une autre Coupe du monde, ce serait quelque chose d’excitant et d’historique. Et j’aimerais jouer dans une plus grande équipe en Europe. » Moins d’une saison après son arrivée en France, à l’ASSE, Miguel Trauco a déjà des fourmis dans les jambes. Le latéral gauche a encore quelques saisons à rendre aux Verts contractuellement, mais également des touches ailleurs, en Europe.

Miguel Trauco aurait des fourmis dans les jambes

Celui qui fut élu le latéral de l’équipe type de la dernière Copa America (avec le Pérou, sa sélection) est arrivé dans le Forez au mois d’août 2019. En provenance du Flamengo au Brésil, et contre une indemnité sur son transfert, à 1 million d’euros, hors bonus. Il s’est valorisé sur les sept mois passés dans le collectif de Claude Puel, avant l’arrêt imposé des compétitions. Pour Transfermarkt il vaut le double, 2 millions d’euros. Et de 7 à 10 millions d’euros estimés par l’Observatoire du football.

Un contrat signé jusqu’en 2022 avec l’ASSE

Cela, en compensation des deux saisons contractuelles restantes au joueur (jusqu’en 2022) de 27 ans, au terme de l’exercice en cours. Son salaire avoisine les 70 000 euros bruts mensuels, sans les bonus complémentaires. Il est proche de la moyenne du vestiaire stéphanois cette saison 2020. Miguel Trauco serait suivi en Allemagne de Schalke 04 et de Majorque, en Espagne.