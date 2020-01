ASSE – Combien vaut Ryad Boudebouz sur ce mercato ?

Saison jusqu’ici mitigée pour Ryad Boudebouz. Venu pour animer le jeu offensif de l’ASSE, après le départ de Rémi Cabella, l’ancien milieu offensif du Betis éprouve quelques difficultés, sportives au commencement et aujourd’hui physique ; il est présentement à l’arrêt, aux soins pour une déchirure à un mollet. A 29 ans, les occasions de sa valoriser sur le marché des transferts vont se faire de plus en plus rare pour lui, une fois passée la trentaine.

Ryad Boudebouz estimé plus cher que l’investissement des Verts pour le recruter

Néanmoins, l’international algérien est estimé plus cher que l’investissement initial de Saint-Etienne, pour l’engager. Les Verts ont payé pour lui 3,5 millions d’euros l’indemnité de son recrutement, sur la fin du mois de juillet dernier. A mi-saison, il vaudrait jusqu’à près du double, pour l’Observatoire du football, dans une fourchette de 4 à 7 millions d’euros. C’est proche de la valeur donnée par Transfermakt, à 5 millions d’euros pour cet hiver 2020. Son transfert le plus cher, l’Alsacien l’a connu en 2017, en passant de Montpellier au Betis, à Séville pour 7 millions d’euros.

Le meneur international algérien a signé trois ans avec l’ASSE

Formé à Sochaux, il a tour à tour évolué à Bastia, Montpellier, au Betis, au Celta Vigo le temps d’un prêt d’une saison et désormais à l’AS Saint-Etienne. Il s’est engagé sur trois ans avec le club stéphanois, soit un contrat signé jusqu’en 2022. Selon les données de Capology, il lui rapporterait près de 95 000 euros bruts mensuels, sans les variables individuelles et collectives, additionnelles. Ryad Boudebouz a joué 19 matches de Ligue 1, cette saison 2019-20, pour un but inscrit et trois passes décisives.