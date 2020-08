ASSE : Combien vaut Stéphane Ruffier sur ce mercato ?

Vers un départ d’ici la fin du marché au 15 octobre, ou une saison blanche pour Stéphane Ruffier ? A priori, le gardien de l’ASSE aura droit à l’un, ou l’autre. Car, écarté de sa place dans les buts stéphanois, le Basque pourrait ne pas jouer de la saison 2020-21, s’il décide de s’en tenir au contrat qu’il a, sans vouloir aller chercher ailleurs. Pour Saint-Etienne, c’est le pire des scénarios, le club souhaitant réduire sa masse salariale, ce n’est rien de moins que l’un des joueurs les mieux rémunérés qui pose ici question.

Le divorce est acté entre l’ASSE et Ruffier. Mais pas encore consommé

A 33 ans, Stéphane Ruffier a bonne cote sportive, avec des performances plus ou moins récentes qui plaident pour lui. Mais comme il a un certain âge et un contrat qui tire vers sa fin, il n’est plus valorisé, qu’à plus ou moins trois millions d’euros sur le mercato, dans l’analyse conjointe de la plateforme Transfermarkt et des chercheurs suisses du Centre international d’étude du sport. Il est, en somme, revenu presque dix ans en arrière, au moment où Saint-Etienne est allé le chercher à Monaco, contre une indemnité de trois millions, payées au club princier. Tout ce temps, Ruffier a occupé le poste de numéro un, qu’il vient de perdre depuis quelques mois.

Une dernière saison contractuelle que le gardien voudrait honorer

Il ne lui reste plus que cette saison 2020-21 en contrat dans le Forez. Il n’en manifestement pas dans l’idée d’y renoncer, pour satisfaire le board stéphanois. Son salaire est estimé à 180 000 euros bruts mensuels, mais il peut gagner jusqu’à 50 000 euros par mois en plus, avec les primes. Il n’aura nulle part ailleurs la même rémunération, c’est un choix à défendre entre intérêts financiers et sportifs. L’été prochain, il aura l’avantage d’être libre de choisir sa destination. A condition que des portes s’ouvrent, s’il passe son année sans jouer, ça n’aura peut-être rien d’évident.