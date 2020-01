ASSE – Combien vaut Timothée Kolodziejczak sur ce mercato ?

Il y a de la friture sur la ligne, entre le coach de l’ASSE Claude Puel et son défenseur Timothée Kolodziejczak. Le premier reproche au second un certain manque d’implication, ce que le joueur nie fermement, dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi. En attendant, « Kolo » est cantonné au banc de touche, par le technicien qui l’a déjà dirigé plusieurs fois précédemment, à Lyon puis à Nice. Rendue glaciale par l’alternance des résultats, l’atmosphère devra se réchauffer d’ici les prochaines semaines, car à la fin de la saison Saint-Etienne devra prendre une décision d’importance pour l’avenir du joueur.

Timothée Kolodziejczak prêté avec option d’achat à l’ASSE

Pour la deuxième saison consécutive, Timothée Kolodziejczak est en effet prêté par les Tigres de Monterrey au Mexique, mais le deal en cours prévoit au terme de cet exercice que soit levée de manière automatique, l’option d’achat à 5 millions d’euros. C’est un chouïa moins que l’estimation des plateformes spécialisées : Transfermarkt qui le valorise à 6 millions d’euros et jusqu’à près de 8 millions de la part du Centre international d’étude du sport. A 28 ans, Kolodziejczak est à l’âge de la maturité, au plus fort ou non loin du pic de la courbe de sa valeur marchande. En carrière, il a déjà été le sujet d’opérations payantes, quand il est parti Lens pour Lyon (2,5 M€), de Nice à Séville (3,5 M€), puis du club andalou vers le Borussia Mönchengladbach (7 M€).

Le défenseur devrait signer trois ans chez les Verts

Le défenseur central a rejoint les Tigres d’André-Pierre Gignac au cours de l’été 2017. Au terme de cette saison, il devrait signer avec l’AS Saint-Etienne, un contrat de trois ans jusqu’en 2023. Son salaire ne nous est pas connu, mais il est probable qu’il soit, sinon cette saison en prêt, alors surement dès la prochaine, à plus du million d’euros bruts sur l’année. A plus que la moyenne des salaires du vestiaire stéphanois, observée sur cet exercice 2019-20. Dans L’Equipe ce mercredi, Kolodziejczak dit vouloir répondre « sur le terrain » et assure qu’il ne veut aucunement quitter Saint-Etienne, à court et plus long terme.