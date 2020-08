ASSE : Combien vaut Wahbi Khazri sur ce mercato ?

Avec Wahbi Khazri aussi, les relations seraient tendues pour Claude Puel. Selon Manu Lonjon, l’attaquant de 29 ans pourrait quitter l’ASSE, à tout le moins la porte lui serait ouverte cet été, pour trouver un nouveau challenge. Et dans ce cas, pour Saint-Etienne, gagner quelques deniers de son transfert et faire l’économie de son salaire. On dit « quelques », car en devenant publiquement « indésirable », le joueur perd naturellement de sa valeur sur le marché, à partir du moment où tout le monde sait, que son coach n’en veut plus.

L’ASSE pourrait chercher à se séparer de Wahbi Khazri

Sinon, Wahbi Khazri jouit d’une belle cote sur ce mercato. Au moins égale sinon supérieure, aux sept millions d’euros payés par les Verts pour lui à Sunderland, au cours de l’été 2018. A l’époque, l’attaquant né en Corse sortait d’une saison accomplie en prêt au Stade Rennais et son premier exercice dans le Forez, fut au moins aussi convaincant, avec 14 buts et huit passes décisives, en 35 rencontres toutes compétitions confondues. Transfermarkt l’estime à 7 millions d’euros, en baisse avec la Covid-19. Le CIES le valorise à plus, entre 10 à 15 millions d’euros. Rien ne dit que Saint-Etienne en tirera autant.

Wahbi Khazri, non convoqué demain. Claude Puel ne compte pas sur lui cette saison et le lui a signifié.

Le joueur qui aurait obtenu un bon de sortie à moindre coût va devoir trouver un nouveau challenge. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) August 6, 2020

L’un des joueurs les mieux payés du collectif stéphanois

Dans un autre contexte plus favorable au joueur et au club, ses deux années de contrat restantes jusq’en 2022, le rendraient plus bankable. Il le serait dans le collectif actuel, après Bouanga et Fofana, autrement qu’avec une étiquette de « transférable » sur le dos. Ses statistiques et performances le bonifient auprès des autres clubs, son salaire estimé à 210 000 euros bruts mensuels, sans les primes, un peu moins. Cela écarte des prétendants possibles à l’échelle de la Ligue 1 et il n’a pas nécessairement gardé un très bon souvenir de son expérience anglaise, avec Sunderland.