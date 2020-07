ASSE : Combien vaut Wesley Fofana sur ce mercato ?

L’ASSE a t-il déjà trouvé le remplaçant de William Saliba ? Ce dernier, jeune (19 ans) prometteur défenseur, formé au club, s’est envolé direction Londres cet été pour rejoindre le club d’Arsenal. Les Verts ont récupéré une somme conséquente (aux alentours des 30M€). Cette saison 2019-20, il semblerait que les dirigeants stéphanois aient trouvé la relève en la personne de Wesley Fofana, prolongé récemment.

Wesley Fofana, une ascension fulgurante à l’ASSE

Natif de Marseille, Wesley Fofana (20 ans) a débarqué à Saint-Étienne en 2015. Après avoir gravi les échelons dans les catégories des jeunes, le défenseur central signe son premier contrat professionnel, en mai 2018. Un an plus tard, il découvre la Ligue 1, lors d’un match face à l’OGC Nice (victoire 3-0). C’est à l’arrivée de Claudel Puel sur le banc stéphanois, en octobre 2019, que Fofana va se faire une place dans l’effectif. Dès la première rencontre du coach, lors du derby (1-0), ce dernier convoque le joueur pour ensuite, le match d’après, l’installer dans le onze. Depuis, le numéro 3 a pris part à 14 matches de Ligue 1, avec un premier but face aux Aiglons, le 4 décembre 2019 (4-1). L’Observatoire du football, conscient de cette ascension, estime la valeur marchande du joueur entre 15 et 20 M€ quand Transfermarkt est plus sévère à son sujet, il est donné à 5 millions d’euros.

Le joueur a été prolongé avant le mercato

C’est peut pour un joueur prolongé de deux ans en avril dernier et à qui il reste quatre années de contrat à honorer chez les Verts, jusqu’en 2024. A honorer, ou à compenser pour le club qui souhaitera le recruter. Et il y en a, à son sujet, les clubs du RB Leipzig ou encore du Milan AC ont été évoqués. Depuis l’extension du bail, Fofana dépasse le demi-million d’euros bruts de salaire à Sainté. Des offres auraient été formulées à son sujet, mais l’ASSE ne serait pas vendeuses à moins de 30 millions d’euros. Soit l’équivalent d’un William Saliba.