ASSE, FCGB – Combien ça coûte de recruter Angelo Fulgini (SCO) ?

A la croisée des chemins, Ouest France raconte ce jeudi la position incertaine d’Angelo Fulgini, qui est à un an de la fin de son contrat avec le SCO Angers. Lequel souhaiterait conserver le milieu de terrain axial, mais il doit faire face à la concurrence, notamment en Ligue 1, de l’ASSE ou des Girondins de Bordeaux. Un intérêt « qui ne laisserait pas le joueur insensible », écrit le quotidien régional.

L’ASSE et les Girondins lorgneraient communément du côté d’Angers

Angelo Fulgini est arrivé à Angers au cours de l’été 2017. En provenance de Valenciennes, contre une indemnité donnée à 1,4 millions d’euros. Trois ans plus tard, il est devenu un cadre du collectif de Stéphane Moulin, avec 20 matches, un but et une passe décisive, cette saison 2019-20. C’est une des raisons à sa valorisation, avec une formation stable er efficace dans l’élite du foot français. Il vaut désormais de 4 à 5 millions d’euros pour Transfermarkt et plus, de 7 à 10 millions du côté du Centre international d’études sportives (CIES).

Angelo Fulgini a encore une saison plein de contrat avec le SCO

Cela pour compenser la saison contractuelle restante au joueur de 23 ans. Angelo Fulgini a paraphé un contrat de quatre ans, à terme du 30 juin 2021. Selon L’Equipe, il lui rapporte 600 000 euros bruts la saison, mais sans les primes complémentaires. Outre l’AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux en France, le polyvalent milieu intéresserait également Everton, en Premier League anglaise.