ASSE : Jackpot pour le SC Air Bel avec le transfert de Fofana

Par le truchement du mécanisme de solidarité, qui veut que les clubs formateurs d’un footballeur soient indemnisés à hauteur d’un pourcentage du coût du transfert et du nombre d’années de formation passées au club, quand une opération se noue entre deux pays. Concrètement, l’ASSE, en cédant son défenseur Wesley Fofana à Leicester cet été, doit avoir fait le bonheur des structures qui ont poussé le jeune homme vers le sommet, dans ses plus jeunes années.

Le départ de Fofana de l’ASSE va rapporter par le mécanisme de solidarité

Le site Actufoot13 a fait les comptes à ce sujet pour ce qui concerne le SC Air Bel (SCAB), un club de quartier à Marseille d’où sortent régulièrement de jeunes talents qui percent dans le professionnalisme. Wesley Fofana y a passé presque quatre ans, entre 2011 et 2015, le coût de son transfert est de 35 millions d’euros, cela devrait donc rapporter environ 420 000 euros au SCAB.

Presque un demi million d’euros pour le SC Air Bel qui l’a formé près de 4 ans

C’est une somme conséquente, néanmoins le président et fondateur du club, cité par Actufoot13 et La Voix du Foot la nuance : « Nous, on va avoir des miettes par rapport à Saint-Etienne ! Les gens ne maîtrisent pas les contrats et quand on parle de contrat, il faut maîtriser. » « C’est donc Saint-Etienne qui prend l’argent, ce n’est pas nous. Ils prennent les 35 millions d’euros plus les indemnités de formation derrière. Et, nous comme on a des miettes et que les 3 ans et un mois sont répartis sur 4 années, quand on regarde ce qu’on touche. » C’est sûrement moins qu’espéré par les dirigeants, mais ces 420 000 euros représenteraient plus que le budget du club. Lequel, si des discussions ont été menées dans ce sens, n’appartiendrait pas à la liste des structures associées à l’OM Next Generation.

Outre le SCAB, Wesley Fofana a fréquente, dans l’ordre dans son enfance, le SC Repos Vitrolles, l’ES Bassin Minier, et la JS Pennes Mirabeau, avant Air Bel puis l’AS Saint-Etienne, à l’âge de 15 ans.