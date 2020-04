ASSE – Le Stade de France achète 10 000 places pour la finale face au Covid-19

L’initiative lancée par l’ASSE a trouvé un écho favorable du côté du consortium du Stade de France. Depuis plusieurs jours en effet, le club stéphanois organise, avec le concours de ses fans, un match virtuel face au Covid-19 qui paralyse notre monde. L’idée du projet ? Puisque les Verts sont finalistes de la Coupe de France, qualifiés contre le PSG, pourquoi ne pas remplir le Stade de France, comme cela était initialement prévu pour ce 25 avril ? En proposant pour cela aux supporters du club, d’acheter une place sur les 80 000 dont dispose l’enceinte dyonisienne.

Le Stade France commande 10 000 places pour le match de l’ASSE face au Covid-19

A 1 euros le ticket, le but est d’écouler le plus grand nombre sinon tout, car l’argent récolté sera intégralement reversé à la communauté de chercheurs du CHU de Saint-Etienne. A bonne opération, soutien d’importance, l’AS Saint-Etienne a reçu le coup de pouce du consortium du Stade de France qui annonce réserver 10 000 places, en plus des presque 60 000 déjà écoulées. « La vocation du Stade de France est de partager les plus belles émotions, avec le plus grand nombre. Et ce grâce au talent des sportifs et des artistes qui s’y produisent. Aujourd’hui, ce sont les chercheurs et les soignants qui nous font vibrer, et c’est donc tout naturellement que nous avons été séduits par l’initiative de l’ASSE Cœur-vert qui mérite d’être soutenue et amplifiée », justifie Alexandra Boutelier, la DG du consortium.

80 000 billets à 1 € sont à vendre pour soutenir le CHU de Saint-Etienne

« L’AS Saint-Étienne et ASSE Cœur-Vert se félicitent de voir un grand acteur du sport s’associer à l’élan de solidarité qui a déjà mobilisé plusieurs milliers de supporters. Le don du Stade de France va directement profiter à la lutte contre le COVID-19. En parallèle du formidable engagement de tous les soignants de France, la recherche médicale constitue en effet une autre priorité en pleine crise sanitaire. Nous devons soutenir tous ceux qui sont en première ligne pour lutter contre l’épidémie », a pour sa part répondu Roland Romeyer. L’espoir de voir l’opération se jouer à guichets fermés est plus forte après ce don salutaire. Pour vous aussi participer, rendez-vous ici, sur la plateforme de l’opération.