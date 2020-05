ASSE – Les joueurs qui valent plus cher qu’à leur début chez les Verts

Les Verts ont manqué des occasions de briller sur le rectangle vert, cette saison 2019-20, l’incidence est donc naturelle sur la valeur marchande des joueurs : à quelques individualités près, la majorité au mieux ne s’est pas bonifiée, au pire s’est dépréciée. D’après les données de la plateforme de référence Transfermarkt, il ne sont que six, sur un groupe de 23 joueurs, à dépasser aujourd’hui, l’estimation du début à l’ASSE.

6 joueurs sur 23 sont plus chers qu’à leur arrivée chez les Verts

Il y a là deux joueurs formés au club, gardiens de but de leur état, Stefan Bajic et Jessy Moulins. De 150 000 euros à leurs débuts chez les pros, ils valent désormais respectivement 300 000 et 250 000 euros, d’après la plateforme allemande. Timothée Kolodziejczak est lui passé d’une estimation à 2,5 millions d’euros pour sa première saison en prêt à Saint-Etienne, à 4,8 millions d’euros présentement, en cette période de crise où les valeurs sont par ailleurs, toute nivelées vers le bas. Entre temps, l’ASSE a levé l’option d’achat à 4,5 millions d’euros, fixée par les Tigres de Monterrey, pour le joueur.

Youssouf et Bouanga les deux plus belles pioches de l’ASSE

Progressent également, et c’est plus significatif dans un sens positif pour le club, les recrues de l’été, Zaydou Youssouf et Denis Bouanga. Le premier est jeune à fort potentiel, l’autre sort d’une saison où il s’est régulièrement montré plus à son avantage que ses camarades. Youssouf valait 4 millions estimés, quand il a signé, il a grimpé à 7,2 millions. Quant à l’ancien nîmois, sa cote sur le mercato est passée en quelques mois, de 6 à 8 millions d’euros. Mais dans son cas, car il est un joueur sollicité, il n’y aura pas de départ sans une compensation financière plus élevée.

– 3,2 M€ la cote en transfert de Boudebouz et Palencia

Les autres renforts de l’été par contre, ont tous perdu en valeur sur le marché, de – 150 000 euros pour ce qui concerne le latéral Miguel Trauco, à -3,2 millions de Boudebouz et Palencia.

Les joueurs de l’ASSE qui valent plus cher qu’à leur début au club

Jessy Moulin, de 150 k€ à 250 k€

Stefan Bajic, de 150 k€ à 300 k€

Yvann Maçon, de 50 k€ à 525 k€

Denis Bouanga, de 6 M€ à 8 M€

Timothée Kolodziejczak, de 2,5M€ à 4,8 M€

Zaydou Youssouf, de 4 M€ à 7,2 M€