ASSE : Les salaires des Verts cette saison 2020-21

Prime à la jeunesse chez les Verts. Car c’est dans le fondement du projet sportif souhaité par le manager Claude Puel. Et parce que cela permet également à l’ASSE des économies sur les salaires des joueurs plus expérimentés, naturellement mieux payés. Quand ils acceptent de partir. Comme Yann M’Vila, en direction de la Grèce et de l’Olympiakos, avec lui, Saint-Etienne a libéré un gros contrat, à 210 000 euros euros bruts la saison, hors variables.

M’Vila parti, Khazri domine seul le vestiaire stéphanois

C’est l’équivalence de Wahbi Khazri qui domine le vestiaire, cette saison 2020-21. Son club ne l’aurait pas retenu cet été, s’il avait trouvé un challenge ailleurs, comme Ryad Boudebouz ou Stéphane Ruffier, mais les cadres d’hier sont restés, leurs contrats s’achevant en 2022 pour les deux premiers cités et au 30 juin prochain, le gardien. Si la masse salariale de l’ASSE, proche de la cinquantaine de millions d’euros, pourrait quelque peu baisser, c’est d’abord avec les départs, dont celui de Wesley Fofana (35 M€, plus des bonus), que le club compense les pertes liées à la crise et l’arrêt forcé du championnat 2019-20 (Saint-Etienne était alors 17e, loin ds objectifs fixés en début d’exercice).

Des renforts estivaux à moindre coût pour les Verts

Pour se renforcer, l’ASSE a recruté libre (Aouchiche, Krasso), ou en prêt (Restos). Seule l’option d’achat de Timothée Kolodziejczak a été levée ; le défenseur est désormais un Stéphanois, jusqu’en 2022. Les salaires à lire dans le tableau en page suivante, sont des estimations annuelles exprimées en brut, qui ne tiennent pas compte des primes individuelles ou collectives de chacun. En moyenne, un joueur stéphanois approche les 840 000 euros, pour cette saison sportive.

Les salaires des joueurs de l’ASSE saison 2020-21