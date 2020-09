ASSE : Les Verts dépassent les 100 M€ de CA pour la 1re fois

Il était annoncé catastrophique, dans une récente enquête signée de Mediapart, obligeant même la direction des Verts à se fendre d’un communiqué assurant le contraire. Les faits semblent donner raison à l’ASSE qui, selon une information de Le Progrès, revendique un chiffre d’affaire à plus de 100 millions d’euros, au bilan de sa saison 2019-20 dernière. Très exactement, 105 millions d’euros (contre 91 M€ la saison d’avant, trading inclus), comme le budget prévisionnel définit au coup d’envoi de l’exercice.

L’ASSE a généré 105 M€ de revenus. Mais avec le mercato

Le journal régional ne précise rien à ce sujet, mais l’on devine que ce chiffre d’affaire record ne tient qu’avec les revenus du marché des transferts. Le contraire paraît impossible, sachant qu’un an plus tôt, Saint-Etienne a généré un peu moins de 75 millions d’euros de revenus de l’opérationnel, avant que la crise ne s’installe et pousse les spectateurs hors des enceintes sportives. Avec les conséquences financières que l’on sait.

Une dixième saison consécutive bénéficiaire

Pour les Verts le bilan est une bouffée d’oxygène, si l’on en juge par les 400 000 euros de bénéfices finalement générés. C’est la dixième saison que l’ASSE termine un exercice avec les comptes positifs, tel que nous l’avons déjà détaillé (voir tweet ci-dessus), c’est quelque chose d’unique en Ligue 1. « C’est une performance unique en Ligue 1 car aucun club n’a connu dix saisons de suite positive sur le plan financier », répond le club stéphanois à ce sujet, dans un communiqué envoyé au journal.