ASSE : Les Verts ont un nouveau sponsor au dos des maillots [OFFICIEL]

UP2IT nouveau sponsor maillot de l’ASSE.

Jusqu’alors occupé par l’association Coeur Vert que soutient le club, l’espace dans le dos des maillots des joueurs de l’AS Saint-Etienne a un nouveau sponsor. Ce mardi est en effet le jour de l’officialisation du partenariat passé entre le club stéphanois et la marque UP2IT. Laquelle est un réseau social français sur le sport, pour les sportifs, les clubs et ceux qui suivent de plus loin.

UP2IT pour trois ans sur le maillot de l’ASSE

Basée à Aix-en-Provence, la société UP2IT affichera donc son logo, au-dessus du numéro et du nom des joueurs ; Afflelou restant normalement en-dessous. Le contrat est signé à compter de cet exercice 2021-22, pour les trois prochaines saisons. Par ailleurs, l’ex emblématique capitaine des Verts, Loïc Perrin, devient l’ambassadeur à titre individuel de la jeune marque tricolore.

Loïc Perrin également ambassadeur de la start-up française

« C’est une fierté pour l’AS Saint-Étienne d’accueillir parmi ses partenaires officiels une start-up spécialisée dans le sport et dont les dirigeants, passionnés de football, font des Verts l’un de leurs principaux vecteurs de communication, explique par communiqué, le président des Verts, Roland Romeyer. Ce réseau social s’inscrit dans notre volonté de maintenir du lien et de la proximité avec nos supporters qui font partie de l’ADN du club. » Ce partenariat s’est noué par le truchement de l’agence Sportfive.