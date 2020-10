ASSE, LOSC, OL : Les 10 plus grosses plus values de l’histoire du mercato en Ligue 1

Dire que c’est une spécialité lyonnaise ou lilloise, n’est pas faux à la lecture du classement ci-dessous. Pour des raisons parfois diverses, les uns forment le plus souvent, les autres prospectent et recrutent malin. Dans les deux cas, le LOSC et l’OL sont des références du trading, en ce qui relève de dégager des plus values sur les transferts.

L’OL et le LOSC spécialistes des opérations qui rapportent

Ici l’étude se limite à la différence entre l’indemnité de recrutement, s’il y a, et le montant de la cession du contrat. Pour être plus précis, il faudrait également mesurer le coût d’amortissement pour chacun des joueurs. Reste que pour les clubs vendeurs des dix joueurs ci-dessous ont réalisé de gros bénéfices ; les plus conséquents de la Ligue 1, sur le mercato.

Un record cet été pour l’ASSE avec Fofana

Moins bien sûr le coût de la formation pour certains, ils ont, les dix cumulés, coûté 54,4 millions d’euros à leurs clubs (hors bonus possibles), pour les recruter. Et ils ont inversement rapporté 453,1 millions d’euros. Le différentiel est donc de huit fois la mise. C’est précisément celle du LOSC réussie avec Nicolas Pépé, pour celui qui est la plus gosse plus-value du football français, à + 70 millions d’euros, au profit du club nordiste. Cet été sinon, l’ASSE a battu son record avec Wesley Fofana (+35 M€), égalant la performance des Girondins de Bordeaux, sur le départ de Malcom au Barça (+36 M€).

Les 10 plus grosses plus values de l’histoire du mercato en Ligue 1