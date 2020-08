ASSE : Que vaut le 11 type de la saison 2020-21 sur le mercato ?

C’est une équipe qui change son visage dans les grandes largeurs, sans même avoir opéré d’opérations d’envergures sur ce mercato. Pas encore. Car Claude Puel souhaite faire table rasé des saisons précédentes, pour se tourner vers le futur. Tout ce qui incarne le passé des Verts, proche ou lointain est analysé par le coach tarnais et pour certains, l’aventure stéphanoise touche à la fin. Des cadres pour la plupart que sont Ruffier, Khazri, M’Vila, Boudebouz… Sept joueur au total seraient conviés à trouver une nouvelle formation, alors qu’ils auraient tous leur place, dans le 11 le plus cher de cette saison 2020-21, à l’ASSE.

Un effectif qui pourrait être valorisé plus cher, avec les « écartés »

Claude Puel mise sur les jeunes, qui offrent un potentiel de valorisation plus élevé, mais dont l’inexpérience et le manque de vécu au plus haut niveau, rendent l’analyse marchande plus incertaine. Prenez Jean-Philippe Krasso, appelé à occuper la pointe de l’attaque chez les Verts. Il était précédemment joueur d’Epinal, en Nationale 2. Seul Transfermarkt à une lecture de son profil, pas (encore) l’Observatoire du football en Suisse. Au cumul, ce onze type de l’ASSE, saison 2020-21 dépasse les 75 millions d’euros en valorisation, c’est-à-dire qu’un joueur est estimé à pratiquement sept millions d’euros. Comme Adil Aouchice, le futur dépositaire du jeu offensif des Verts, à la mène.

Le transfuge de l’été, Adil Aouchiche dans la moyenne du 11 sur ce mercato

Il y a toutefois d’importantes disparités, entre les jeune qui n’ont encore rien prouvé ou peu, les anciens (Debuchy, Moulin), qui perdent de la valeur à mesure qu’ils avancent dans l’âge et les révélations confirmées ou qui explosent, comme Denis Bouanga et Wesley Fofana. Les écarts sont énormes, entre Bouanga, valorisé à 18 millions ou plus et Jessy Moulin dans les buts, qui flirte timidement avec le seuil du demi-million d’euros. Il va rester encore du temps au club du Forez pour se renforcer, car le mercato doit prochainement réouvrir pour la Ligue 1, sur une période d’un gros mois environ.

Le onze type de l’ASSE 2020-21 sur le mercato