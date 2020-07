ASSE : Quel budget pour les Verts cette saison 2020-21 ?

L’ASSE a reçu le feu vert, concernant ses comptes, de la part du gendarme financier du ballon rond (DNCG). Déficitaires lors du dernier exercice (à hauteur de 2 M€), pour la première fois en neuf saisons, les Verts devront revoir leur budget sciemment pour la saison 2020-21. Son président, Roland Romeyer, s’est livré, lors d’un entretien, à L’Équipe. Objectif : formation.

Budget en baisse pour l’ASSE en 2020-21

Les dirigeants stéphanois avaient misé fort lors de la saison 2019-20. Le club avait tablé sur un budget de 108 M€, soit le plus élevé de leur histoire. Malheureusement pour eux, infructueux, puisque l’équipe emmenée par l’ancien international au milieu de terrain, Yann M’Vila, n’a pas fait mieux qu’une 17e place au classement. De surcroît, la crise économique, suite à la pandémie, n’a pas arrangé les affaires de l’ASSE. De ce fait, il a été décidé de diminuer le budget de 10 à 15 M€. Cette saison, il devrait être donc légèrement supérieur à 90 M€. À titre de comparaison, le Stade Rennais, dernier troisième de Ligue 1 et qualifié pour les barrages de la C1, voit le sien s’élever à 80 M€.

Les Verts misent sur la formation cette saison

Roland Romeyer compte sur sa formation et sur les qualités de son entraineur, pour la saison à venir. Ce mardi 21 juillet, la Fédération française de football a publié le classement des meilleurs centres de formation du foot en 2020. L’ASSE est positionnée quatrième. Le club fait un bon en avant de quatre rangs sur l’exercice précédent. Les révélations William Saliba (cédé 30 M€ à Arsenal) et Wesley Fofana, en défense, et Charles Abi, aux avants postes, en sont la preuve que les jeunes à Saint-Étienne sont prometteurs. La signature d’Adil Aouchiche (18 ans), milieu de terrain en provenance du PSG, s’inscrit dans le projet de formation des Verts. Roland Romeyer rajoute, au quotidien sportif, qu’il devrait diminuer le nombre de joueurs sous contrat, estimé trop élevé par son entraineur, afin de réduire la masse salariale de l’effectif de 20 %.