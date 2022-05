ASSE : Quel budget pour les Verts en Ligue 2 ?

Reléguée en Ligue 2, l’ASSe va devoir réduire son train de vie et se séparer de joueurs aux couteux salaires.

Doublée au bout du bout des barrages, par l’AJ Auxerre, l’ASSE jouera donc l’exercice prochain, en Ligue 2. A moins que d’ici la prochaine rentrée, le club ne change de propriétaire, sinon descendre d’un étage signifie pour les Verts, de revoir les ambitions à la baisse : sportives, déjà et financières, également. Dans l’antichambre de l’élite, les revenus seront moindres, tant de l’audiovisuel, que du sponsoring/merchandising et bien entendu de la billetterie, au stade Geoffroy-Guichard.

Des revenus qui pourraient réduire de plus de moitié pour l’ASSE

Samedi, Bernard Lions dans L’Equipe estimait à 40 millions d’euros environ, le manque à gagner pour l’AS Saint-Etienne. Soit plus que la moitié du budget prévisionnel, estimé au commencement de la saison 2020-2021, à 70 millions d’euros. C’est peu ou prou l’équivalent (hors trading) des recette générées par le club, hors contexte de Covid (74,37 M€, en 2019).

Un budget plus ou moins proche d’une trentaine de millions

En Ligue 2, l’ASSE devra donc tabler sur un budget réduit, à plus ou moins une trentaine de millions d’euros. En sachant que dans son malheur, l’ASSE bénéficiera d’une manne providentielle de la nouvelle régie commerciale de la Ligue de football professionnel (LFP) ; 16,5 M€ contre 33 M€ si l’Association sportive s’étaient maintenues. A l’avantage du club stéphanois, il y a la gestion comptable rigoureuse d’un club qui a terminé toutes ses saisons, depuis plus d’une décennie avec un bénéfice. Cas unique dans le championnat de France.

L’ASSE est vertueuse mais elle devrait finir 2022 avec des pertes

Néanmoins cet exercice devrait se traduire par des pertes, que cette fois-ci les ventes sur le marché des transferts pourraient ne pas compenser. Réduire les salaires et le train de vie sera l’une des missions premières du board en place. Trente millions d’euros, plus ou moins, ce sera pour l’AS Saint-Etienne, l’équivalent du plus gros budget de l’histoire de la Ligue 2, sachant que le Toulouse Football Club a retrouvé l’élite avec près de 22 millions, cette saison.