ASSE : Quel est le budget des Verts pour la formation ?

William Saliba les saisons précédentes, Wesley Fofana cet exercice 2020-21 sont les deux meilleurs exemples du savoir-faire de l’ASSE, sur le secteur de la formation. Le premier définitivement parti pour Arsenal, l’autre pousse pour le rejoindre en Premier League anglaise. Pour quelques promesses futures, Saint-Etienne doit nécessairement courber l’échine et accepter leur départ. C’est aussi un but en soit, que de former et céder des joueurs, contre un retour important sur l’investissement de départ.

8 M€ pour le 4e meilleur centre de formation du foot français

Pour la jeunesse qu’elle pouponne, l’ASSE investi près de 8 millions d’euros cette saison, selon un chiffre donné par le journal L’Equipe. Soit un peu moins du dixième du budget consacré au groupe des joueurs professionnels. C’est ce qu’il faut pour ambitionner d’avoir un centre de formation performant, comme l’est celui du club, classé quatrième en 2020, derrière Paris, Lyon et Rennes.

Confiance est donnée aux jeunes chez les pros de l’ASSE

A Saint-Etienne, les jeunes font partie intégrante du projet et on la confiance du manager, Claude Puel. Formés au club (Abi, Nordin, Moueffek…), ou non. Selon l’Observatoire du football, la saison dernière les U21 ont disputé 24,6% du temps de jeu total du club en Ligue 1. Il n’y a qu’à Lille (32,1%) et Nice (30,8%) que le ratio est plus fort. Transfermarkt donne à 25,2 ans la moyenne d’âge du groupe stéphanois, mais les joueurs sur qui se repose l’entraîneur sont plus jeunes : face à Rennes, son onze de départ avait tout pile 24 ans, en moyenne. Selon L’Equipe, 48 joueurs formés chez les Verts ont évolué en Ligue 1, ces dix dernières saisons.