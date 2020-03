ASSE – Qui porte la responsabilité de la mauvaise saison selon les Français ?

Non, l’ASSE ne descendra pas en Ligue 2. Tout du moins pas selon les Français interrogés les 25 et 26 février, pour un sondage Odoxa réalisé pour RTL et Groupama. Sur un panel de 1004 personnes de 18 ans et plus, représentatif de la population française, dont 419 sont « amateurs de football », 81% répondent par la négative à la question de savoir si les Verts seront relégués au terme de l’exercice en cours.

Les Français hésitent sur la responsabilité de l’échec des Verts

Néanmoins, Saint-Etienne vit une saison au mieux compliquée, au pire catastrophique. En dépit de la présence du club, au stade des demi-finales de la Coupe de France. Il y a dans l’échec de la saison, forcément des responsables que les Français peinent à déterminer clairement. A la question : « Selon vous, qui est le principal responsable de la mauvaise saison de l’AS Saint-Etienne ? », les sondés désignent à 47% les joueurs, à 32% la direction et son duo de gouvernance, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer et pour 20%, l’entraîneur Claude Puel.

Fringante en Coupe de France, l’ASSE dévisse en Ligue 1

A l’approche de la dernière ligne droite de la saison, l’ASSE doit jouer ce jeudi, une demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais. C’est une bouffé d’oxygène pour le club forézien qui doit par contre assurer son futur en Ligue 1, puisqu’après 27 journées écoulées, il pointe à la seizième place avec deux longueurs d’avance seulement sur le barragiste.