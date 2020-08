ASSE : Salaire, option d’achat : Ce que Neyou a signé avec les Verts

Une mi-temps disputée au PSG en finale de la Coupe de France, voilà Yvan Neyou se faire un nom, pour sa consonance proche d’un certain Neymar. Et par ses qualités, surtout, montrée sur la pelouse du Stade de France, au mois de juillet dernier. Et si Neyou, était une des révélations de la saison de l’ASSE ? Peut-être pas pour Claude Puel, qui le suit depuis longtemps, tel qu’il le raconte à RMC. S’il a obtenu son renfort, le milieu récupérateur de 23 ans n’appartient pas (encore) aux Verts.

Prêté un an à l’ASSE avec option d’achat

Il est prêté par Braga au Portugal, pour la saison 2020-21. Avec une option d’achat dans le contrat, qui serait, selon les informations de L’Equipe récemment, inférieure à 400 000 euros. C’est l’équivalent de sa valeur sur ce mercato, donnée par Transfermarkt. A Saint-Etienne, Yvan Neyou approche un salaire estimé proche de 12 000 euros bruts mensuels. Sans les primes qui complètent la part fixe. C’est le revenu d’un rookie, mais le garçon a manifestement le potentiel d’aller plus haut. Plus loin.

Un parcours sportif compliqué pour Yvan Neyou

Yvan Neyou est sinon à Braga depuis 2018 et sous contrat jusqu’en 2022. Mais le natif de Douala a fait ses classes en France, du Centre national Clairefontaine, aux U19 d’Auxerre, puis à Sedan et Laval, avant de partir vers le Portugal. Sans réussir à s’imposer. Cette fois, c’est peut-être la bonne pour lui.