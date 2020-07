ASSE : Salaire, prime, contrat, les détails du transfert d’Aouchiche (PSG)

Adil Aouchiche quitte le PSG pour l’ASSE. Le journal L’Equipe l’affirme ce samedi, en livrant les détails de l’opération nouée entre le club parisien et celui de Saint-Etienne. Et tout ce qui concerne le contrat du joueur. Le premier de sa jeune carrière de footballeur professionnel. Et quel contrat, pour le milieu axial âgé de 17 ans! Avec les Verts, il va signer une période sur trois ans, tel que le veut le réglement du football, en la matière d’un premier bail. Mais selon le quotidien sportif, Saint-Etienne devrait naturellement chercher à l’allonger dans le temps.



Adil Aouchiche va quitter le PSG pour l’ASSE

En quittant libre le PSG, Aouchiche recevra une prime à la signature conséquemment de la part de l’AS Saint-Etienne. Elle serait de 4 millions d’euros. Transfermarkt le valorise sur le mercato à près de 6 millions d’euros. En contrepartie pour le PSG, le club stéphanois versera une indemnité compensatoire sur la formation, donné à 1,2 millions d’euros. Pour salaire également, Adil Aouchiche gagnera 100 000 euros bruts par mois, indépendamment d’autres primes individuelles ou collectives.

Des conditions salariales élevées pour un joueur de 17 ans

Ce contrat dilué sur sa longueur, hisse largement le milieu de terrain parmi les plus fortes rémunérations chez les Verts. Pour un footballeur aussi jeune, c’est un pari, autant qu’un risque financier. S’il est gagnant, il pourrait rapporter gros à l’avenir. Et pour Aouchiche, Saint-Etienne offrira probablement plus d’occasions de s’exprimer, que le PSG avec ses stars. Il devrait rejoindre les Verts au 15 juillet, au jour de sa majorité.