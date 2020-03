ASSE – Stade Rennais : Qui rejoindra le PSG en finale selon les bookmakers ?

Nous connaissons déjà le nom d’une équipe qui rejoindra le Stade de France, le 25 avril prochain, pour jouer la finale de la Coupe de France. Le PSG s’est imposé hier mercredi, 5-1 face à Lyon. Ce jeudi soir, la deuxième demi-finale oppose l’ASSE au Stade Rennais, à Geoffroy-Guichard. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la rencontre s’annonce indécise, d’après les bookmakers. Le club breton part légèrement favori pour se qualifier, pour la dernière étape avec une cote de 1,73, tandis que la formation du Forez est donnée finaliste à 1,87. Même tendance durant le temps règlementaire, les hommes de Julian Stéphan sont gagnants à 2,59, contre 2,89 le succès des Stéphanois à domicile. Le match nul se situe quant à lui, à 3,13.

Le Stade Rennais est favori à l’extérieur contre l’ASSE

Si l’on se tourne du côté du scénario de la rencontre, les opérateurs de jeux estiment que les deux équipes n’arriveront pas à se départager sur les 90 minutes. Un score de 1-1, à 5,01, dirigera les acteurs du match vers une prolongation, voire les tirs aux buts. Autre possibilité étudiée, une victoire des Rennais sur la plus petite des marges, 1-0, à 6,5 contre un. Le succès des Verts 1-0 (6,89) est aussi envisagé, même si Saint-Étienne ne s’est plus imposé face à l’actuel 3e de Ligue 1, depuis février 2016 (1-0).

M’Baye Niang côté bretons, Denis Bouanga côté verts, pour les buteurs

Pour faire la différence, l’ASSE peut s’appuyer sur son ailier gauche, Denis Bouanga, qui a trouvé 9 fois le chemin des filets cette saison. Un but de sa part paye 2,68 fois la mise de départ. Son coéquipier, Wahbi Khazri le suit avec une cote à 3,65, ainsi que Romain Hamouma (3,93). Du côté adverse, les Rouges et Noirs comptent sur leur buteur M’Baye Niang, pour marquer son onzième but de la saison. Il est crédité d’une cote de but de 3,08. C’est un peu moins que son compère, qui joue au milieu de terrain, Adrien Hunou, à 3,73. Pour les abonnés, coup d’envoi sur Eurosport 2 ce soir, à 20h55.