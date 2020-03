ASSE – Une décennie à 4,67 M€ de bénéfices pour les Verts

Une neuvième saison consécutive positive au sens comptable du terme. C’est une performance au crédit de l’ASSE, puisqu’au dernier bilan de l’exercice 2018-19 récemment communiqué par la DNCG, le club stéphanois a bouclé son exercice avec un bénéfice net de 536 000 euros. Il est proche de la saison d’avant, à 513 000 euros. Au cumul, sur la décennie terminée, les Verts sont… au vert, à 4,67 millions d’euros. Soit une moyenne légèrement inférieure au demi-million d’euros de bénéfice annuel.

Neuf saisons de bénéfices pour les Verts

Elle serait plus élevée, sans la saison 2010 conclu pour Sainté, sur un déficit de 2,556 millions d’euros. C’est la dernière ligne négative dans les comptes du club. La saison suivante, le bénéfice était modeste, à 182 000 €. Il a gonflé jusqu’à 1,691 millions d’euros, au terme de l’exercice 2016. Il faut reconnaître au club de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, une gestion financière rigoureuse et vertueuse dans le temps. Cette neuvième saison positive en est l’illustration.

Des revenus opérationnels à 74 M€ en 2019

Au dernier bilan, les Verts ont généré 74 millions d’euros de revenus, à l’addition des droits de la télé, du sponsoring, du merchandising, des partenariats commerciaux et de la billetterie, mais sans les résultats des produits du trading. Ils sont à ce niveau classés après Paris, Lyon, Marseille, Monaco et le Stade Rennais.

L’évolution du résultat net de l’ASSE depuis 2010