Classement des sites officiels des clubs les plus fréquentés en Ligue 1

Et sur le web, qui a le plus fort traffic sur son site, en Ligue 1 ?

Tous les clubs ont le leur, c’est une obligation dans ce monde digitalisé, cela sert autant à la promotion, qu’au business, ou de média pour porter la parole officielle. Les formations du plateau de la Ligue 1, saison 2021-2022 ont toutes une présence sur internet, mais pas de mêmes audiences en terme de fréquentation du public.

Le PSG écrase la Ligue 1 en terme de fréquentation sur son site

Comme nous l’avons déjà fait des saisons précédentes, nous nous sommes intéressés au trafic de chacun, en prenant pour base les données de l’outil marketing spécialisé, Similar Web, l’un des leaders mondiaux de la mesure et de l’analyse des sites du web. Sur les trois derniers mois de l’année 2021, la Ligue 1 cumule 6 243 569 visites, dont un tiers environ, pour le seul Paris Saint-Germain. Il n’y a pas de données fournies pour le Montpellier HSC, qui approchait une moyenne de 40 000 visites mensuelles, les saisons précédentes.

L’ASSE est pile dans la moyenne des clubs de la saison 2021-2022

En moyenne sur la fin de 2021, les clubs ont enregistrés 328 609 visites mensuelles c’est à-dire l’équivalence quasi tout pile, de l’AS Saint-Etienne, cinquième franchise de la Ligue 1, à réunir le plus de monde sur son site officiel. Devant, le domaine PSG.fr, le seul à plus du million et même plus de 2 millions, est a minima trois fois plus fréquenté que le dauphin, l’OL et jusqu’à 118 fois plus, que le promu Clermont Foot.

L’OL et l’OM sur le podium, l’AS Monaco est en milieu de classement

Le Paris SG est celui qui décline son site dans le plus de langues différentes (neuf), qui lui vaut une portée internationale plus large. Il y a sinon, une forme de logique entre la popularité des clubs observées sur les réseaux sociaux et ceux qui ont le plus de visiteurs, mais ça n’est pas une vérité totale. Notamment pour l’AS Monaco, deuxième en nombre de followers sur les principaux réseaux sociaux, qui n’est ici que dans le ventre mou de son championnat. Derrière Paris, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille suivent sur le podium.

Les audiences des sites officiels des clubs de la Ligue 1 2021-22

Club Site web Nbe de visites en décembre Moyenne sur 3 mois Clermont Foot clermontfoot.com 15 000 18 300 ESTAC Troyes estac.fr 45 000 46 660 SCO Angers angers-sco.fr 55 000 54 930 FC Lorient fclweb.fr 70 000 67 760