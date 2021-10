Barça : Qui va prendre la suite de Koeman selon les bookmakers ?

Qui va entraîner le FC Barcelone après l’éviction de Koeman ?

C’en est fini des ambitions de Ronald Koeman, sur le banc du FC Barcelone. Le technicien batave a été remercié, ce mercredi soir, par sa direction, après une nouvelle déconvenue, sur la pelouse du Rayo Vallecano (0-1), en Liga. Koeman écarté, qui va désormais lui succéder, en sachant que cette fois, c’est Joan Laporta qui en décidera (Koeman avait été élu par l’ancienne direction) ?

Xavi Hernandez favori pour succéder à Ronald Koeman

Chez les bookmakers, le marché bat forcément son plein. Ces dernières semaines, voir plus largement mois, les tendance ont bien changé. Ce jeudi matin, à l’heure du réveil, l’ancien Xavi Hernandez tient largement la corde, avec une cote de 1 contre 5, soit un euros (ou livre de l’autre côté de la Manche), à gagner pour cinq de misé. C’est dire si le rapport est faible, et qu’en conséquence, la piste est jugée probable.

Des Français dans la liste des prétendants au banc du FC Barcelone

Car après, les autres noms donnés ont des cotes plus élevées. Parfois lointaines. Suivent Xavi Hernandez, dans la liste des favoris des bookmakers : le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, à 10 contre un, Andrea Pirlo à 16, Antonio Conte, à 33 et l’ex sélectionneur de l’Allemagne, Joachim Löw, à 40. Des Français sont également cités : Thierry Henry, à la cote de 40, Arsène Wenger à 80 et Laurent Blanc, à 100.