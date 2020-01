Les 10 clubs de foot qui tirent le plus de revenus de la billetterie

La billetterie est avec les revenus commerciaux et ceux des droits de l’audiovisuel, l’un des grands postes de recettes, pour les clubs de football. Cela, indépendamment des opérations de trading qui sont une activité à part et plus aléatoire. D’après les chiffres de la saison 2018-19 dernière que vient de partager le groupe Deloitte, le FC Barcelone au Camp Nou, est le club qui tire le plus gros bénéfice de la catégorie « match day ». Elle pèse 159,2 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice.

Les clubs qui génèrent le plus de revenus de la billetterie : 10. Juventus (Juventus Stadium) = 65,6 M€ ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 10

Le Barça domine le Real Madrid sur les revenus de la billetterie

Et 19% de l’ensemble des revenus opérationnels du club. La proportion est la plus forte des grands clubs européens, au même niveau que le Real Madrid, mais toutefois moindre à l’Emirates Stadium d’Arsenal. Si la billetterie vaut un quart des revenus des Gunners l’année dernière, c’est en partie justifié par le coût des billets et abonnements, parmi les plus chers du globe. Non loin, dans un autre quartier de Londres, Tottenham fait une avancée dans le Top 10 des clubs bénéficiaires à la billetterie, à la faveur d’une saison dernière passée pour moitié à Wembley (l’antre de l’équipe nationale), puis à partir du printemps dans le nouvel écrin, inauguré en avril.

Le PSG fait le plein de monde et d’argent au Parc des Princes

Le PSG est sinon dans les 10 et le seul club français. Le club de la capitale est l’un de ceux (comme le Bayern ou le Borussia Dortmund notamment), qui font le plein en toutes occasions. Selon nos observations sur la saison 2018-19 dernière, Paris a réuni (sur la seule Ligue 1), une moyenne de 46 911 spectateurs par match, sur une capacité commerciale au stade, donnée à 47 929 places. Cela signifie un taux d’occupation d’ensemble de 97,88%. Impossible de faire plus plein. Le top 10 des clubs qui génèrent le plus de revenus de la billetterie est à découvrir en détails et en images, via le diaporama ci-dessus.