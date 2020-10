Basaksehir – PSG : Paris va-t-il gagner ? Verdict des bookmakers

Faire oublier la défaite face à Manchester United (1-2), tel sera l’objectif du PSG face au Basaksehir ce mercredi 28 octobre. Les parisiens se déplacent à Istanbul pour le compte de la 2ème journée de Ligue des Champions, afin d’essayer, comme leur adversaire du jour, de décrocher leur première victoire. Défait par le RB Leipzig la semaine précédente, le club turque aura l’avantage du terrain, trop peu pour espérer l’emporter, selon les bookmakers.

Le PSG désigné favori par les bookmakers

Le PSG est donc, comme face aux Red Devils, le grand favori de cette rencontre. Reste à savoir s’il honorera son statut, cette fois-ci. Au regard des six bookmakers étudiés, la cote moyenne de sa victoire s’élève à 1,20, contre 14,25 pour le Basaksehir et 7,38 pour le match nul. Une large domination prédite par les spécialistes donc, qui se traduit aussi par les scores exacts proposés. Les résultats les plus probables sont, selon eux, un succès du PSG 2-0, (5,73) ou 3-0 (6,01). Pour une surprise des Turques, avec un succès 1-0, la mise est multipliée par 28,33.

Mbappé et Neymar pour trouer la défense du Basaksehir

Du côté des exploits individuels, Kylian Mbappé et Neymar sont, encore une fois, les candidats les plus sérieux à faire trembler les filets. Auteur d’un doublé face à Dijon ce week-end, le premier est coté à 1,62 de moyenne, tandis que le deuxième est évalué à 1,70. De très basses cotes quand l’on compare à celles des champions de Turquie en titre, dont le buteur le plus probable est Demba Ba, à 4,75 contre 1.