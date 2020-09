Les 10 collectifs post-confinement les plus chers sur ce mercato

La Ligue des champions a permis aux équipes et joueurs de revenir sur les terrains, dans une compétition à dimension internationale. Certains ont tiré leur épingle du jeu, comme Kylian Mbappé, qui reste le joueur à la plus forte valeur marchande dans le football, selon la dernière étude signée de KPMG. L’attaquant du PSG sort renforcé de la période post-confinement, avec une estimation, 12 millions supérieure et une cote à 200 M€.

Le Bayern 5e collectif le plus valorisé sur ce mercato

Le prometteur latéral du Bayern Munich, Alphonse Davies, est celui qui progresse le plus, mais le club champion d’Europe n’a personne, parmi les 10 individualités les plus chères du moment. Il a par contre, le cinquième collectif à la plus forte valorisation, sur ce mercato. Il vaut 903 millions d’euros, il se glisse entre le Barça (980 M€), qu’il a humilié en quart de C1 (8-2) et Chelsea, à 892 millions d’euros, au dernier pointage effectué, en ce mois d’août 2020 ; trois gros mois environs, après la sortie du confinement, un peu partout sur le Vieux continent.

C’est si chers Mbappé et Neymar pour le PSG

Le PSG, finaliste de la Ligue des champions est dans les dix, en neuvième positon valorisé à 763 millions d’euros, dont presque la moitié pour les seuls Mbappé et Neymar, respectivement premier et deuxième joueurs les plus cotés du marchés, à 200 et 148 millions d’euros. C’est sinon Manchester City qui a le collectif le plus bankable, selon le cabinet d’audit marketing. Cela pourrait encore s’accentuer si Lionel Messi, tel qu’il est annoncé, rejoint le club de Pep Guardiola.

Les 10 collectifs les plus chers sur ce mercato d’août 2020