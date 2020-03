Bayern Munich – Tous les salaires des Bavarois cette saison 2019-20

Il y a rarement eu un aussi important contingent de joueurs français dans les rangs du Bayern Munich. Ils sont cinq cette saison 2019-20, avec de hautes responsabilités pour tous, à part le plus jeune Mickaël Cuisance, promu avec l’équipe fanion en début de saison. A 20 ans. Lui avoisine les 1,5 millions d’euros en salaire brut pour l’exercice, sans les bonus additionnels.

Un fort contingent français au Bayern cette saison

Les autres ont des émoluments en rapport avec leur statut. Principalement Lucas Hernandez, devenu à 80 millions d’euros l’indemnité, l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire du foot. Pour coller à son nouveau statut de champion du monde et de cadre de l’effectif du champion d’Allemagne, il lui est versé un salaire estimé proche de 13 millions d’euros par an, jusqu’en 2024. Il est à ce titre l’un des joueurs les mieux payés de son équipe, toutefois en retrait de ce que gagnent Robert Lewandowski, le buteur patenté de l’équipe et Philippe Coutinho, que le Barça prête au Bayern, cette saison. Eux avoisinent la saison à 20 millions d’euros.

Coutinho et Lewandowski dominent, 3 Bleus dans la moyenne

En moyenne cette saison 2019-20 un joueur du Bayern Munich gagne 7,4 millions d’euros ; les Français Benjamin Pavard (7 M€), Corentin Tolisso et Kinglsey Coman (8 M€) sont de ceux qui s’en approchent le plus. Au dernier bilan de l’exercice 2018-19, le Bayern Munich avait une masse salariale à 336,2 millions d’euros qui pèsent pour un peu plus de la moitié des revenus opérationnels. Elle est naturellement la plus épaisse du championnat de Bundesliga et l’une des plus fournies d’Europe.

Avec Hans-Dieter Flick le Bayern en a jusqu’ici pour son argent

Les salaires donnés dans le tableau en page suivant sont des estimations exprimées en brut. Un mot pour conclure à propos du coach Hans-Dieter Flick, il gagne près de 3,5 millions d’euros la saison. Cela peut paraître « modeste » à l’égard des techniciens sur les bancs des plus grosses cylindrées d’Europe, mais il n’était pas préposé au poste en début d’exercice. Il a été promu après l’éviction de Niko Kovac, au début du mois de novembre dernier.

Tous les salaires des joueurs du Bayern Munich cette saison 2019-20

Joueur Salaire en 2019-20 Echéance du contrat Manuel Neuer 15M€ 2021 Sven Ulreich 1,5M€ 2021 Ron-Thorben Hoffmann 0,1 M€ 2021