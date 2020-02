Benjamin, Ferland, Nampalys ou Edouard : Quel est le Mendy le plus cher du foot ?

Il n’est pas rare de voir un maillot floqué Mendy dans le monde du football. S’ils ne sont pas de la même famille, ils ont quelques points communs : ce sont la majorité des joueurs à vocation défensive et ils ont évolué en Ligue 1. C’est le cas du champion du monde Benjamin Mendy, passé par l’OM et l’ASM. Ferland a fait sa formation à l’OL, avant de s’en aller vers le Real Madrid. Nampalys a joué à l’OGC Nice et l’ASM, pour ensuite prendre la direction de Leicester. Edouard et Alexandre sont les deux exceptions à la règle, car ils jouent toujours dans notre championnat. Respectivement au Stade Rennais et au Stade Brestois. Entre tous ces mêmes patronymes, lequel est estimé le plus cher sur le mercato ?

Ferland a la plus importante valorisation marchande chez les Mendy

Il n’est pas arrivé par la grande porte chez les Merengue, l’été dernier. À 24 ans, Ferland Mendy grappille petit à petit du temps de jeu, à son poste, défenseur gauche. Celui qui a été acheté 48 millions d’euros par Florentino Pérez est aujourd’hui estimé à 35 M€ par Transfermarkt et 36 M€, du côté de KPMG. L’observatoire du Football (CIES) considère que sa cote est en évolution depuis qu’il porte les couleurs de la capitale espagnole, puisqu’il vaut entre 50 et 70 millions d’euros.

Benjamin, un statut à retrouver

Ferland et Benjamin n’ont pas seulement le même nom de famille, mais ils sont aussi concurrents pour obtenir une place à l’Euro, cet été. Ce dernier, le seul champion du monde de la liste aspire à retrouver sa place. L’ancien Marseillais a connu beaucoup de difficultés, depuis qu’il est chez les Citizen. S’il retrouve du temps de jeu dans son couloir cette saison, sa cote a baissé. Transfermarkt l’évalue au même montant que Ferland, soit 35 M€. Mais le CIES est moins positif, sa valeur marchande se situe dans une fourchette entre 20 et 30 millions d’euros.

Edouard, une valeur sûre de Ligue 1

Benjamin connaît bien Edouard, puisqu’ils ont joué tous les deux sous les couleurs de l’OM, en 2015-2016. À l’époque, le gardien sénégalais évoluait en équipe réserve. Il est resté seulement un an, avant de s’envoler pour Reims puis Rennes. Un choix payant puisque sa cote est en constante évolution, depuis ce départ de la cité phocéenne. Il est estimé à 9 M€ par la plateforme Transfermarkt tandis que l’Observatoire du football donne une fourchette entre 10 et 15 M€.

Nampalys, une cote en baisse

En ce qui concerne Nampalys, il lui reste 6 mois de contrat avec le club de Leicester. Il joue très peu en championnat et n’a pas réussi à convaincre alors que la formation anglaise a déboursé 15 millions d’euros pour s’attacher ses services, en 2016. Transfermarkt estime que sa valeur marchande a divisé de 2 depuis, soit 7 M€.

Alexandre a passé toute sa carrière en France

Alexandre Mendy est actuellement en prêt au Stade Brestois, mais appartient aux Girondins de Bordeaux. Âgé de 25 ans, il a vécu toute sa carrière en France, au sein de nombreuses formations : Nice, Strasbourg, Nîmes, Guingamp. Sa valeur marchande est actuellement valorisée à 2,5 M€, d’après le site spécialisé Transfermarkt. Alors que le CIES l’évalue entre 1 et 2 millions d’euros.