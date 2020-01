Benzema, Parker, Ribéry : Les sportifs français qui ont gagné le plus sur la décennie

Et au sommet se glisse un basketteur. Pas n’importe lequel, le plus titré de l’histoire de la balle orange française. Tony Parker a désormais troqué le maillot, pour le costume d’homme d’affaire. Mais avant de goûter une retraite méritée, il a cumulé 149,6 millions d’euros, à l’addition du salaire, des primes et des revenus du sponsoring, depuis 2009 jusqu’à l’année dernière.

Tony Parker champion français des gains sur la décennie achevée

Cela, d’après les chiffres annuels de l’enquête sur les salaires des 50 champions nationaux, produite par L’Equipe Magazine. A Sportune, nous avons dressé le classement des cinq qui dominent sur la décennie, puisque nous venons d’en entamer une nouvelle. Basketteurs et footballeurs dominent, « TP » en tête on l’a dit, devant Karim Benzema et Franck Ribéry, les deux seuls qui aient toujours été présents dans le top 10 du magazine, sur ses dix dernières éditions.

Karim Benzema et Franck Ribéry, 10 ans dans le top 10

L’attaquant du Real Madrid et l’ailier de la Fiorentina dépassent comme Tony Parker, les 100 millions d’euros de gains. Sur la longueur, l’ancien meneur des Spurs de San Antonio est LE champion de France des gains en carrière, toutes disciplines confondues. Depuis 2003 que l’enquête existe, il a gagné près de 170 millions d’euros. D’ici à ce que Kylian Mbappé probablement le détrône, Paul Pogba ou Antoine Griezmann le devanceront peut-être dans le futur. Le milieu de Manchester United et l’attaquant du Barça totalisent respectivement 77,3 M€ et 67,6 M€, en ayant l’un et l’autre déjà était classé en tête ; de l’édition 2018 pour la Pioche et son camarade la suivante.

Pendant ce temps le boxeur Floyd Mayweather…

Récemment, le magazine américain Forbes a tenu la même hiérarchie, à l’échelle des sportifs du globe. Un boxeur domine, l’Américain Floyd Mayweather qui, en deux combats ultra-médiatisés contre Many Pacquiao puis Conor McGregor a gagné la bagatelle de 826 millions d’euros, c’est-à-dire cinq fois et demi plus que Tony Parker sur une même échelle de temps.

Les sportifs français qui ont gagné les plus sur la décennie

1. Tony Parker = 149,6 M€

2. Karim Benzema = 139,3 M€

3. Franck Ribéry = 124,7 M€

4. Joakim Noah = 94,4 M€

5. Nicolas Batum = 88,5 M€

6. Paul Pogba = 77,3 M€

7. Thierry Henry = 71,4 M€

8. Antoine Griezmann = 67,6 M€