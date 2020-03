Betis – Salaire, clause : les détails du contrat de Nabil Fekir à Séville

Son choix de quitter l’OL, son club formateur, pour le Betis, un an après avoir flirté avec le plus gros Liverpool a fait parler dans la presse française et ailleurs. Mais Nabil Fekir est en train de prouver qu’il a eu raison de filer en Andalousie, pour poursuivre sa carrière à 26 ans, après avoir été champion du monde en sélection nationale et capitaine des Gones. Le milieu offensif a quitté le Rhône contre une indemnité de 19,75 millions d’euros, plus des incentives d’une dizaine de millions d’euros possibles.

Nabil Fekir a signé un contrat de 4 ans au Betis pour un salaire augmenté

L’OL recevra également 20% de la plus-value si le Betis en fait une sur un prochain transfert. Et comme Nabil Fekir est parti en Liga avec son frère Yassin, Lyon a un intéressement de 50 % du montant d’un futur transfert le concernant. En contrepartie, Nabil Fekir a paraphé un contrat de quatre ans au Betis, pour une fin de bail fixée au 30 juin 2023. Pour un salaire estimé proche de 7 millions d’euros bruts la saison, sans les variables. Supérieur à ce qu’il gagnait précédemment en Ligue 1.

Le Real Madrid lorgnerait sur lui, sa clause est de 90M€

Comme il est parti en Espagne, Nabil Fekir a dans son contrat une clause libératoire, obligatoire chez les professionnels du pays. Elle est fixée à 90 millions d’euros, c’est le prix qu’un club devra payer au Betis pour être certain de le recruter. A ce sujet justement, le Mundo Deportivo évoque l’intérêt du Real Madrid, au club de Ferland Mendy et Karim Benzema qui sont, comme Fekir, d’anciens joueurs de Lyon.