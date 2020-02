Borussia Dortmund – Combien vaut Jadon Sancho sur le mercato ?

Deux informations en une données par le Daily Mail ; le journal britannique affirme d’une part que Jadon Sancho va quitter le Borussia Dortmund cet été et par ailleurs, que l’ailier anglais aurait une préférence pour Manchester United. Il sera en effet difficile pour le Borussia de retenir encore le jeune homme de 19 ans. Sauf à le prolonger, ce qui n’en prend manifestement pas le chemin, sinon avant l’urgence de la fin de son contrat, quoique l’échéance est encore un peu lointaine.

Le Borussia Dortmund souhaiterait près de 140 M€ pour lâcher le joueur

Le Daily Mail croit savoir que le Borussia réclamera près de 140 millions d’euros pour lâcher sa pépite. Près de 17 fois et demi l’indemnité payée en 2017, pour le recruter depuis Manchester City. C’est plus ou moins dans la moyenne de sa valeur marchande estimée différemment par Transfermarkt (120 millions d’euros), l’Observatoire du football (entre 150 et 200 M€) ou de KPMG pour l’estimation la plus basse, à 116 millions d’euros. Espoir du football mondial, Jadon Sancho compte déjà à 19 ans, 85 matches au Borussia Dortmund et 11 capes nationales sous le maillot de l’Angleterre. Il approche le top 10 des joueurs les plus chers du foot mondial, en ce début d’année 2020.

Jadon Sancho est sous contrat avec les Borussen jusqu’en 2022

En s’engageant sur la fin du mois d’août 2017 avec le Borussia Dortmund, Jadon Sancho a paraphé un bail de cinq ans, au terme du 30 juin 2022. Il restera deux saisons à compenser cet été pour les clubs intéressés, c’est à ce moment qu’il sera le plus bankable pour le BVB. Il aurait reçu une offre de prolongation avec un salaire estimé près de trois fois supérieurs à ses émoluments du moment, à 300 000 euros bruts mensuels. Il n’a pas donné suite, sachant qu’il a toute l’Europe ou pas loin, à ses pieds. Son Euro estival qu’il devrait disputer pourrait encore lui ouvrir plus de portes, suivant la performance des Three Lions dans le tournoi.